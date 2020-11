Ääntenlaskenta tasoittuu – mielenosoittajat liikkeellä

Yhdysvalloissa jatketaan ennakoitua tiukempien presidentinvaalien ääntenlaskua ilman varmuutta lopullisesta vaalituloksesta.

Demokrattien Joe Bidenin voittoa on pidetty todennäköisenä, jos hän säilyttää etumatkansa Nevadan ja Arizonan osavaltioissa tai nousee kärkisijalle Pennsylvaniassa.

Joe Biden on saanut tähän mennessä yhteensä 71 948 000 ääntä eli 50,4 prosenttia ja presidentti Donald Trump 68 352 000 ääntä eli 47,9 prosenttia. Tilanne valitsijamiehissä on Bidenin eduksi 253–214.

Arizonan osavaltion tilanne tiukentui jälleen torstaiaamuna, kun äänistä oli laskettu 86 prosenttia. Phoenixin alueella sijaitsevan Maricopan piirikunnan tuoreimmat tiedot kavensivat Joe Bidenin etumatkaa 68 390 ääneen eli 2,4 prosenttiyksikköön.

Donald Trumpin kampanja uskoo voittavansa Arizonassa, jos myöhemmin laskettavat äänet noudattelevat samaa jakaumaa ehdokkaiden välillä.

Aiemmin yli 150 presidentti Trumpia kannattavaa mielenosoittajaa kokoontui Maricopan piirikunnan vaalitoimiston ulkopuolelle. New York Timesin mukaan väkijoukko huusi iskulauseita, joissa vaadittiin laskemaan kaikki äänet. Osa mielenosoittajista kantoi mukanaan AR-15-kivääreitä tai muita aseita.

Mielenilmaisuun osallistunut 67-vuotias Jim Williams sanoi, että Joe Biden voi voittaa Arizonan osavaltiossa ”vain petoksen kautta”.

– En tule hyväksymään Bidenin voittoa. En halua elää kommunistivallan alla, Williams sanoi.

Väkijoukko arvosteli myös konservatiivien yleensä suosimaa Fox News -uutiskanavaa, joka oli arvioinut Joe Bidenin voittaneen osavaltiossa. Useat muut mediat tekivät samansuuntaisen arvion ääntenlaskennan edetessä.

Demokraatit voittivat Arizonan osavaltion edellisen kerran vuonna 1996, jolloin ehdokkaana oli Bill Clinton. Puolueen presidenttiehdokas sai edellisen kerran enemmistön Maricopan piirikunnassa vuonna 1948.

Pro-Trump rally starting at Arizona Capitol in Phoenix. At least one guy wielding military-style rifle. Some chanting “Shame on Fox” pic.twitter.com/f4kyzhyFxJ

— Simon Romero (@viaSimonRomero) November 5, 2020