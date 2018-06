Argentiinassa laajemmat aborttioikeudet etenevät

Ennen äänestystä asiasta käytiin 22-tuntinen väittely alahuoneessa.

Katolilaisen Argentiinan alahuoneessa on 22-tuntisen väittelyn tuloksena päätetty kannattaa abortin laillistamista äänin 129 puolesta, 125 vastaan.

Uusi lainsäädäntö sallisi abortin kaikissa tapauksissa raskausajan ensimmäisen 14 viikon aikana, kertoo BBC.

Argentiinan nykyisen lainsäädännön mukaan abortti on laillinen ainoastaan, jos kyseessä on raiskaustapaus tai jos raskaana olevan naisen henki on vaarassa. Nykylain mukaan naisten on myös pitänyt anoa aborttilupaa tuomarilta, mikä on asiantuntijoiden mukaan hidastanut toimenpiteen aloittamista merkittävästi.

CNN:n mukaan Argentiinan presidentti Mauricio Macri on kertonut olevansa abortin laillistamista vastaan, mutta ei sanomansa mukaan aio käyttää veto-oikeuttaan, jos laki menee läpi myös senaatissa.

Senaatti ottaa seuraavaksi lakiesityksen käsittelyynsä ja sen odotetaan äänestävän asiasta syyskuussa.