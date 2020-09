Arctic Lock 2021 korvataan kansallisella sotaharjoituksella

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puolustusvoimien vuoden 2021 pääsotaharjoitus Arctic Lock suunniteltiin järjestettäväksi touko-kesäkuussa.

Arctic Lockin oli määrä olla puolustusvoimien suurin harjoitus ensi vuonna, johon liittyisi merkittävä kansainvälisen yhteistoiminnan harjoittamisen osuus. Harjoitukseen kutsuttiin Suomen puolustusyhteistyön kannalta 13 keskeistä kumppanimaata ja esikuntahenkilöstöä sekä tarkkailijoita EU:sta ja Natosta.

Puolustusministeriön mukaan harjoituksen valmistelua on tänä vuonna jatkettu koronapandemian aiheuttamat matkustus- ja kokoontumisrajoitukset huomioon ottaen.

Harjoitukseen kutsutut kansainväliset kumppanimaat ovat edelleen sitoutuneita osallistumaan harjoitukseen, mutta kansainvälistä suunnittelua ei koronarajoituksista johtuen ole kyetty jatkamaan maaliskuun jälkeen.

Harjoituksen toimeenpanemiseksi välttämättömiä kansainvälisiä suunnittelutilaisuuksia sekä niihin liittyviä valmistavia tilaisuuksia, kuten harjoitusalueen maastontiedustelut, ei ole enää mahdollista siirtää myöhempään ajankohtaan.

Näistä syistä sekä vallitsevasta pandemiatilanteesta ja sen kehittymisennusteesta johtuen tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta linjasi puolustusministeriön esityksestä viime perjataina, että Arctic Lock 21 -harjoituksen suunnittelu keskeytetään, harjoitus peruutetaan ja se korvataan Puolustusvoimien kansallisella pääsotaharjoituksella.

– Kansainvälinen harjoittelu on tärkeää, mutta tässä tilanteessa vielä tärkeämpää on pitää koronavirus aisoissa. Siksi Arctic Lock on perusteltua korvata kansallisella harjoituksella, toteaa puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.).

Ministerin mukaan puolustushallinto selvittää mahdollisuudet järjestää merkittävä kansainvälinen harjoitus myöhemmin 2020-luvulla.

Arctic Lock-harjoitukseen suunnitellun noin 20 000 osallistujan sijaan Puolustusvoimien pääsotaharjoitus 2021 tullaan toimeenpanemaan noin 15 000 kansallisen osallistujan tasolla.