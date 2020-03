Apua koronan takia ahdinkoon joutuneille lapsiperheille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomessa 112 000 lasta elää vähävaraisissa perheissä.

– Koronaviruksen aiheuttama epidemia ajaa perheitä ahdinkoon Suomessa. Koronaviruksen vuoksi liikkumista ja kokoontumista on rajoitettu, kouluja suljettu ja harrastuksia peruttu. Monet perheet ovat jo joutuneet talousvaikeuksiin, vaikka epidemia on vasta alussa. Myös henkinen hyvinvointi on koetuksella perheissä, kun poikkeustilanne lisää stressiä niin lapsilla kuin vanhemmilla, toteaa Pelastakaa Lapset ry.

Järjestö toteaa, että vallitsevassa poikkeustilassa monet ongelmat kärjistyvät, useissa perheissä vanhemmat saattavat menettää toimeentulonsa ja elämän edellytykset heikkenevät.

– Esimerkiksi yksinhuoltajuus, huoltajan sairastuminen tai työttömyys saavat perheet hakemaan apua. Vähävaraiset ja koronaviruksen vuoksi ahdinkoon joutuneet perheet tarvitsevat välittömästi apua.

Järjestön mukaan erityisen haavoittuvassa asemassa ovat perheet, joissa on kasautuneita ongelmia esimerkiksi mielenterveyden, päihteiden ja väkivallan vuoksi.

– Jos perheessä on lisäksi talousvaikeuksia ja sosiaaliset suhteet kodin ulkopuolella ovat kaventuneet, voi tilanne muuttua entistä vaikeammaksi. Lasten hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että perheen tilanne ei pääse heikkenemään, ja että perhe saa tarvittaessa ulkopuolista apua vaikeaan tilanteeseen.

Lahjakortteja ruokakauppaan

Pelastakaa Lapset tukee koronavirustilanteen takia ahdinkoon joutuneita lapsiperheitä muun muassa lahjakorteilla ruokakauppaan sekä tarjoamalla keskustelutukea lapsille ja nuorille netin välityksellä.

Lahjakortteja ruokakauppoihin myönnetään lapsiperheille järjestön paikallisyhdistysten kautta ympäri Suomen. 70 euron arvoisella lahjakortilla perhe saa ruoka-apua, joka auttaa konkreettisesti vaikeimman hetken yli.

Pelastakaa Lasten paikallisyhdistykset jakavat lahjakortteja suoraan apua tarvitseville perheille esimerkiksi paikallisten yhteistyökumppanien, kuten sosiaalitoimen ja seurakuntien diakoniatyön avulla. Yhdistykset eivät ota vastaan hakemuksia, vaan tuki ohjataan tarvitseville perheille suoraan.

Pelastakaa Lasten lapsille ja nuorille suunnatuissa verkkopalveluissa on tulevina viikkoina tavallista enemmän auttajia paikalla.

– Neljän seinän sisälle eristäytyminen ja tulevaisuuden epävarmuus kalvavat varmasti suurinta osaa perheistä jollain tavalla. Tarjoamme osoitteessa netari.fi lapsille ja nuorille monia erilaisia kanavia, joissa huolenaiheista voi keskustella luotettavan aikuisen kanssa, kehittämispäällikkö Antti Järventaus Pelastakaa Lapset ry:stä sanoo.