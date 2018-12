Apple kielsi pelin, jossa talibanit esitetään vihollisena

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Peli simuloi Afganistanin sotaa.

Apple on kieltänyt Afganistanin sotaa käsittelevän pelin, jossa Taleban esitetään vihollisena. Peli on yksityiskohtainen simulaatio, jossa pelaajat ottavat USA:n sotilaskomentajan roolin Afganistanissa. Asiasta uutisoi The National Interest.

– Uudelleenarvioinnin jälkeen huomasimme, että sovelluksenne ei ole App Storen ohjeiden mukainen ja esittää tietyn hallituksen tai toisen todellisen tahon vihollisena pelin yhteydessä, Apple totesi sähköpostin välityksellä.

Pelin brittiläinen kustantaja Slitherine on jakanut osan Applelta saamastaan ​​sähköpostiviestistä.

Applen korostaa viestissään viittaavansa erityisesti siihen, että kyseessä on realistinen strategiapeli, joka keskittyy Yhdysvaltain armeijan operaatioihin Afganistanissa vuoden 2011 aikana.

– Jotta voisitte varmistaa, että sovelluksenne saatavuus App Storessa ei keskeydy, lähettäkää päivitys kahden viikon kuluessa tämän viestin päivämäärästä, sähköpostissa mainittiin.

Vastoin ohjeistustaan Apple kuitenkin veti pelin pois myynnistä jo saman päivän aikana. Apple on aiemminkin poistanut vastaavanlaisia pelejä, kuten esimerkiksi Syyrian sisällissotaa käsittelevän pelin vuonna 2013.

Vastustavien näkemysten mukaan pelit ovat kuitenkin enemmän kuin viihdettä ja voivat lisätä ihmisten tietoa meneillään olevista konflikteista. Apple ei ole kommentoinut Afganistan ´11 pelin kieltämistä.