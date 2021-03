Anu Vehviläinen VTV:n Tytti Yli-Viikarista: Luottamus horjuu pahasti

Eduskunnan puhemiehen mukaan kauneudenhoito ja hiustenlaitto on tapana maksaa itse.

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kesk.) kertoo, että Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin vastaukset puhemiehistön ja kansliatoimikunnan kuulemisissa eivät ole tyydyttäneet.

Vehviläisen mukaan sen vuoksi kansliatoimikunta päätti tänään tiistaina käynnistää prosessin Yli-Viikarin pidättämiseksi virastaan KRP:n rikostutkinnan ajaksi.

– Kysymys on siitä, että luottamus horjuu niin pahasti, että ei nähdä hyväksi, että hän (Yli-Viikari) tämän tutkinnan ajan olisi pääjohtajan tehtävässä, Anu Vehviläinen sanoi tiedotustilaisuudessa.

Vehviläiseltä kysyttiin, pitäisikö Yli-Viikarin ymmärtää tehdä johtopäätökset ja jäädä itse sivuun.

– Aina on tietysti henkilöllä itsellään mahdollisuus arvioida asiaa. Muuta en osaa tähän kohtaan sanoa, Vehviläinen vastasi.

Uusia asioita ei Vehviläisen mukaan ollut tullut kuulemisissa esille, vaan kyse on samoista asioista, jotka ovat olleet jo julkisuudessa. Niihin ei ole saatu tyydyttävällä tavalla selvyyttä Yli-Viikarilta.

Yli-Viikarilla on ensi viikon torstaihin 8. huhtikuuta asti aikaa antaa selvityksensä ja kirjallinen vastineensa eduskunnan kansliatoimikunnalle, joka päättää virasta pidättämisestä.

Tuhansia euroja kauneuden- ja hiusten hoitoon

Vehviläinen sanoi, että hänen epäluottamukseensa Yli-Viikaria kohtaan on vaikuttanut viime viikon loppupuolella julki tulleet tiedot ”muun muassa merkittävästä kauneudenhoitopalveluiden käyttämisestä”. Vehviläinen sanoi, että myös kansalaisilta on tullut runsaasti palautetta, että asiassa pitäisi toimia.

– Me voimme itse kukin julkisessa tehtävässä toimiva pohtia, onko asianmukaista ja hyvää harkintaa, jos useita tuhansia euroja kolmen vuoden aikana käytetään verovaroja omiin kauneus- ja hiustenhoitoasioihin. Itse ajattelen, että näissä pitää olla todella tarkka, kun on julkisissa tehtävissä ja erityisen tarkka mielestäni pitää olla, jos on viraston johtaja, jonka tehtävä on valvoa julkisten varojen käyttöä, Vehviläinen sanoi.

Vehviläiseltä kysyttiin vielä, missä kulkee kohtuuden raja.

– Minä en ole se, joka asettaa kohtuuden rajaa, mutta voisin lähteä siitä, että mikä liittyy kauneudenhoitoon ja hiustenlaittoon, niin kyllä ne on yleensä tapana maksaa itse, Vehviläinen totesi.

