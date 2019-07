Anu Vehviläinen tukee Antti Kaikkosta keskustan johtoon

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan puolustusministeriä on arvosteltu jo riittävästi Nuorisosäätiö-tuomiosta.

Kansanedustaja ja entinen ministeri Anu Vehviläinen kertoo kannattavansa puolustusministeri Antti Kaikkosta keskustan johtoon.

Puolue valitsee puheenjohtaja Juha Sipilän seuraajan syyskuussa pidettävässä ylimääräisessä puoluekokouksessa. Ehdolle on ilmoittautunut myös elinkeinoministeri Katri Kulmuni.

– Kaik­ko­nen on niin kes­kus­ta­lai­nen kuin ol­la voi. Hän on toi­mi­nut ai­em­min muun mu­as­sa är­häk­kää­nä kes­kus­ta­nuor­ten pu­heen­joh­ta­ja­na. An­tin si­tou­tu­mi­nen aat­tee­seen on sy­vää ja vah­vaa, Anu Vehviläinen kirjoittaa Suomenmaan mielipidekirjoituksessa.

Vehviläinen kertoo tietävänsä, että moni puolueen jäsen pohtii Antti Kaikkosen saamaa tuomiota Nuorisosäätiö-asiassa. Hänen mukaansa ”Ant­ti on lä­pi­va­lais­tu asi­an osal­ta ker­ta ker­ran jäl­keen”.

– Tuo­mi­on jäl­keen hä­net on va­lit­tu kak­si ker­taa yli 10 000 ää­nen voi­min edus­kun­taan. En­nen mi­nis­te­ri­ni­mi­tys­tä oi­keus­kans­le­ri ar­vi­oi hä­net kel­poi­sek­si mi­nis­te­rin teh­tä­vään. It­se kat­son koh­tuul­li­suu­den nä­kö­kul­mas­ta, et­tä Kaik­kos­ta on lyö­ty Nuo­ri­so­sää­ti­öl­lä jo riit­tä­väs­ti. Nyt on jo ar­mol­li­suu­den ai­ka, Anu Vehviläinen toteaa.