Anu Vehviläinen HS:lle: Koronakiire näkyy lainsäädännössä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puhemies perää vielä malttia VTV-kohuun.

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kesk.) kertoo Helsingin Sanomien haastattelussa pitävänsä selvänä, että korona-ajan kiire ja paine näkyvät ongelmina lainsäädännön laadussa. Vehviläinen asettuu puolustamaan hallitusta ja lakeja valmistelevia virkamiehiä.

– Koronaan liittyvät rajoitukset ovat niin poikkeuksellisia, ettei sellaisia ole tehty aiemmin. Ajattelen, että olipa minkälainen hallituspohja tahansa, niin kyllä näissä vaikeutensa olisi, Vehviläinen sanoo.

Vehviläinen myös muistuttaa, että lainsäädännön arviointineuvosto perustettiin Juha Sipilän pääministerikaudella juuri arvioimaan lain valmistelun laatua. Ongelmat eivät siis ole täysin uusia.

– Kaikkina aikoina ministerin tehtävät ovat todella vaativia. Nyt kun on tällainen aika, olen monen ministerin jaksamisesta ihan oikeasti huolissani, Vehviläinen sanoo.

Vehviläinen vetoaa myös aikapaineeseen. Normaalioloissa eduskuntaan tulevien hallituksen esitysten lausuntoaika olisi puolestatoista kuukaudesta kahteen kuukauteen. Nyt tahtia on jouduttu kiristämään, jotta koronarajoituksia saataisiin voimaan.

Vehviläinen ottaa haastattelussa myös kantaa julkisuudessa esillä olleeseen Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) kohuun. Asiaa tulla käymään läpi eduskunnassa pääsiäisen jälkeen. Vehviläinen perää malttia korostamalla perustuslaissa turvattua VTV:n riippumatonta asemaa. Kohun rauhoituttua hän on kuitenkin valmis arvioimaan, että täyttääkö eduskunnan valvontatyö itsenäisen viraston suhteen tehtävänsä.

– Ajattelen aina niin, että kun on kriisi päällä, niin on vaikeaa tehdä tasapainosta arviota. Mutta tilanteen rauhoituttua pitää katsoa, miten asia on.