Kokoomusjohtaja Petteri Orpon mukaan Sdp:n puheenjohtajan yhtälö on mahdoton.

Iltalehden/Alma Median puheenjohtajatentissä nähtiin heti aluksi gallupien kärkikaksikon eli Sdp:n ja kokoomuksen välinen yhteenotto. Kokoomuksen Petteri Orpo haastoi Sdp:n Antti Rinteen.

– Antti, se isoin ongelma tässä, kun katsotaan talouden tilannetta on, että sinun työllisyyslääkkeesi eivät toimi. Ilman parempaa työllisyyttä tämä maa ei pärjää, Petteri Orpo aloitti.

– Sinä esität puolen miljardin kiristyksiä yritysverotukseen, ja samaan aikaan olet lisäämässä pysyviä menoja miljardilla-kolmella, emme vieläkään tiedä paljonko… Se yhtälö on mahdoton.

– Hyvä työllisyyskehitys katkeaa, verotulot heikkenevät, ja sitä kautta me olemme Kreikan tiellä. Tämä, Antti, ei toimi. Sinulla ei ole uskottavaa talouspolitiikan linjaa, Orpo päätti.

Antti Rinne vastasi Petteri Orpon jättäneen huomiotta, että Sdp:lla on ohjelma, jolla liikkuvat menot rahoitetaan. Rinteen mukaan heillä on veropohjaa laajentava ja tiivistävä 1,5 miljardin kokonaisuus.

– Sitten on tulevaisuusinvestointeja, jotka ovat välttämättömiä. On vastuutonta jättää tekemättä koulutukseen liittyviä investointeja, Antti Rinne sanoi.

Petteri Orpo vastasi koulutuksen olevan totta kai tärkeä.

– Mutta kun me tarvitsemme toimia nyt. Meidän yrityksemme tarvitsevat osaajia, nyt. Nämä keinot eivät kertakaikkiaan ole uskottavia. Tämä on täysin mahdoton yhtälö, Orpo sanoi.

– Ja mitä tulee esimerkiksi siihen sinun tulopohjaasi. Siellä on esimerkiksi tämä lähdevero. Se ei ole uutta rahaa yhteiskuntaan. Se on rahan siirtämistä julkisista yhteisöistä budjetin katteeksi, pois eläkevaroista – ei tuollaisilla tempuilla voi Suomen taloutta hoitaa.

Rinne vastasi lähdeveron olevan Elinkeinoelämän valtuuskunnan suosittelema malli ja tarkoittavan ulkomaisten suursijoittajien verottamista.

Antti Rinne sanoi heillä olevan kolmen tason lupauksia.

– Ensimmäinen lupauskokonaisuus on se, joka tulee varmasti toteutumaan. …Sitten on toinen kori sellaisia, jotka ne maksut, tai se kustannus, tulee myöhemmin maksuun, sen takia että niitä ei voikaan laittaa liikkeelle ensi vaalikaudella kaikkia. Sitten (kolmanneksi) on sellaisia jotka eivät maksakaan oikeastaan yhtään mitään vielä tässä vaiheessa, vasta seuraavalla kaudella, Antti Rinne selvitti.

