Antti Rinteen puheet ärsyttävät – ”valtiosääntöosaaminen heikolla pohjalla”

Varapuhemiehen mielestä Päivi Nergiä ei voida nimittää kansliapäälliköksi, koska hänen toimintaansa selvitetään.

Eduskunnan varapuhemiehen, SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen puheet hämmästyttävät keskustan kansanedustajia.

Rinne otti Ylen aamussa kantaa siihen, miksei alivaltiosihteeri Päivi Nergiä voida nimittää valtiovarainministeriön kansliapäälliköksi.

– Perustuslakivaliokunta on yksimielisesti käynnistänyt selvityksen siitä, onko eduskunnan tiedonsaantioikeus toiminut oikealla tavalla. Tähän tutkintaan, selvitykseen liittyy myös aivan keskeisenä osana tapahtumat 2019 keväällä, ennen kuin (Juha) Sipilän (kesk.) hallitus kaatui sote-ratkaisun onnistumattomuuteen. Tästä syystä minusta on täysin kestämätön tilanne, jos tässä tilanteessa lähdettäisiin nimittämään henkilö, jonka toimintaa suhteessa eduskuntaan selvitetään, Rinne sanoi Ylen aamussa.

Keskustan kansanedustaja, perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi oikoo Rinteen puheita.

– Ei perustuslakivaliokunta selvitä kenenkään yksittäisen henkilön toimintaa tai sen lainmukaisuutta. Siihen ei ole edes mandaattia. Kysymys on valtioneuvoston ja eduskunnan välisestä tiedonkulusta. Toivon vilpittömästi, että perustuslakivaliokunnan toimintaa ei politisoida, Markus Lohi kirjoittaa Facebookissa.

Keskustan kansanedustaja Annika Saarikko kertoo kiinnittäneensä huomiota samaan.

– Haastateltava on myös eduskunnan varapuhemies – ei vain SDP:n puheenjohtaja, Annika Saarikko kommentoi Lohen päivitystä.

”Virkamiesten maalittamista”

Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Petri Honkonen ottaa vielä tiukemmin Rinteen puheisiin.

– Onpa valitettavaa, miten heikolla pohjalla eduskunnan varapuhemiehen valtiosääntöosaaminen on. Ei pitäisi lähteä tuollaiseen virkamiesten maalittamiseen noin heikoilla tiedoilla, Petri Honkonen kirjoittaa vastauksena Lohen tviittiin.

Alivaltiosihteeri Päivi Nergin nimittäminen valtiovarainministeriön kansliapäälliköksi on lykkääntynyt useita kertoja ja viikko sitten valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) veti esityksen pois valtioneuvoston istunnon esityslistalta.

Kulmuni perusteli ratkaisua sillä, että hän haluaa antaa perustuslakivaliokunnalle sen tarvitseman ajan tiedonsaantiasian käsittelyyn.

Helsingin Sanomien mukaan SDP:n puoluevaltuusto oli linjannut Rinteen johdolla saman päivän aamuna, että Nergiä ei voida nimittää sen päivän valtioneuvoston istunnossa kansliapäälliköksi.

Rinne ei suostunut ottamaan kantaa puoluevaltuuston päätökseen Ylen aamussa, koska siitä ”ei ole julkisesti tiedotettu”.

Rinne sanoi kuitenkin, että SDP:n tavoitteena on, että kansliapäällikköinä on henkilöitä, joilla on tehtävään paras mahdollinen osaaminen ja kyvykkyys.

– Koronakriisin jälkeen on aivan selvää, että valtiovarainministeriön kansliapäällikön tehtävässä korostuu se, miten talousosaaminen on hallinnassa, Rinne sanoi.

