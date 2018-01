Antti Rinteen niskalaukaus-kommentti herättää ihmetystä

SDP:n puheenjohtajan lausuntoa on pidetty harkitsemattomana.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinteen Aamulehdelle antama kommentti aktiivimallista on herättänyt ihmettelyä sosiaalisessa mediassa. Rinne sanoi Aamulehden haastattelussa muun muassa hallituksen ihmiskuvan olevan vääristynyt. Eniten ihmettelyä on saanut osakseen Rinteen niskalaukaus-kommentti, jossa hän referoi saamaansa palautetta.

–Ihmisten polvilleen laittaminen on järjetöntä. Olen saanut palautetta, jossa ihmiset ovat sanoneet, että hallituksen politiikka tuntuu siltä, että halutaan laittaa työttömät polvilleen ja antaa heille niskalaukaus, Rinne sanoi AL:lle.

Toisin kuin osa lausuntoa Twitterissä paheksuneista on tulkinnut, Rinne ei siis sanonut itse vertaavansa aktiivimallia niskalaukaukseen, mutta kertoi saaneensa palautetta, joissa niin on tehty. Tästä huolimatta moni on pitänyt kommenttia harkitsemattomana. Niskalaukauksella viitataan yleensä teloituksiin, jotka tehdään ampumalla uhria ampuma-aseella takaraivoon.

Aktiivimallissa työttömän työnhakijan on noin kolme kuukauden aikajaksolla täytettävä aktiivisuusedellytys, eli tehtävä 18 tuntia palkkatyötä, ansaittava yritystoiminnassa yhteensä 241 euroa tai oltava viisi päivää TE-toimiston työllistymistä edistävässä palvelussa. Mikäli aktiivisuusedellytys ei täyty, henkilön työttömyysetuus pienenee seuraavan tarkastelujakson ajaksi 4,65 prosenttia. Leikkaus vastaa yhtä korvauksetonta päivää kuukaudessa.

Tämä todellakin alkaa kuin vuosi 1918. Reippailla puheilla silloinkin. Oppositiojohtaja Antti Rinne: Hallituksen ihmiskuvan vääristyneisyys johtaa älyttömyyksiin – "halutaan laittaa työttömät polvilleen ja antaa niskalaukaus" https://t.co/DPHa3BlXIf — Timo Haapala (@TimoHaapala) January 6, 2018

Muun muassa mediatutkija ja professori Anu Koivunen twiittasi Rinteen retoriikan karkaavan haastattelussa käsistä.

Samaa mieltä: retoriikka karkaa käsistä. Tässä tosin otsikoinnilla iso vastuu. ”Olen saanut palautetta, jossa ihmiset ovat sanoneet, että hallituksen politiikka tuntuu siltä, että halutaan laittaa työttömät polvilleen ja antaa heille niskalaukaus, Rinne toteaa.” — Anu Koivunen (@anukoivunen) January 6, 2018

Turun kaupunginhallituksen puheenjohtajan Lauri Katteluksen (kok.) mielestä Rinteen kielikuva on iljettävä.

Tämä Rinteen niskalaukaus on iljettävä kielikuva, joka kertoo enemmän sanojastaan kuin sanomisen kohteesta. Surullista historiattomuutta ja ylimielisyyttä Rinteeltä. #rinteenniskalaukaus #sdp #mautonta https://t.co/t3DTJaCrUr — Lauri Kattelus (@LauriKattelus) January 6, 2018