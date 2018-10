Antti Rinteen mukaan nuoret tarvitaan ilmastokeskusteluun

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ratkaisuun tarvitaan SDP:n puheenjohtajan mukaan he, joihin ilmastopolitiikka eniten vaikuttaa.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne haluaa nuoret mukaan keskustelemaan taistelusta ilmastonmuutosta vastaan. Rinne haluaa ”laajan pyöreän pöydän keskustelun” kestävästä kehityksestä ja siitä, millä konkreettisilla toimenpiteillä hiilineutraalisuuteen päästään jo vuonna 2035 ja miten lämpenemistä hillitään kahden asteen sijaan 1,5 asteeseen.

− Keskusteluun tarvitaan tutkijoiden ja poliitikkojen lisäksi elinkeinoelämän, työntekijöiden, yritysten, järjestöjen ja koko kansalaisyhteiskunnan edustus. Ja ennen kaikkea keskusteluun tarvitaan mukaan nuoret eli ne ihmiset, joiden tulevaisuuteen ilmastopolitiikka vaikuttaa kaikkein eniten, Antti Rinne sanoo tiedotteessaan.

Hänen mukaansa on globaali häpeä, että ilmastonmuutos on päässyt hälyttävään pisteeseen, vaikka tietoa siitä on ollut olemassa jo pitkään.

IPCC:n raportin mukaan 1,5 asteen lämpötilan nousu ylitetään vuosisadan puoleen väliin mennessä, mikäli lämpeneminen jatkuu nykyistä vauhtia. Rajan ylittäminen aiheuttaisi IPCC:n mukaan merkittäviä riskejä sekä ihmisille että luonnolle.

Rinne sanoo, että raportista selviää, että tavoitteen muutos on mahdollinen.

− Meillä on riittävästi tutkittua tietoa siitä, että tavoitteeseen päästään, jos on poliittista tahtoa. SDP:llä sitä on, Rinne sanoo.

− Myös kestävän kehityksen verotuksesta on syytä käydä laajaa keskustelua, hän lisää.

Ilmastonmuutokseen liittyvät juhlapuheet on nyt pidetty ja nyt on toiminnan aika. Oikeastaan toiminnan aika olisi ollut… Posted by Antti Rinne on Monday, October 8, 2018