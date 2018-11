”Antti Rinteen metsälinjaukset käsittämättömiä”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne ilmoitti lyövänsä kapuloita kansantalouden rattaisiin, toteaa keskustan kansanedustaja.

Kansanedustaja Hannu Hoskosen mukaan Antti Rinteen malli metsien käytössä edustaa maaseudulle kylmää linjaa ja on käsittämätön.

– Pitkään jatkunut lama on saatu taitettua vahvaksi kasvuksi nimenomaan puunjalostuksen uusilla investoinneilla, Hoskonen muistuttaa.

– Puheenjohtaja Antti Rinteen linjaus tuli kaiken lisäksi vielä Kuopiossa, jonne ollaan suunnittelemassa metsäteollisuuden suurinvestointia, Finnpulpia, joka nimenomaan perustuu Itä-Suomen vahvoihin metsävaroihin, hän jatkaa.

Hoskonen toteaa, että metsissä on kasaantuneita hakkuumahdollisuuksia runsaasti. Koko maassa on vuosien saatossa kertynyt mittavat hakkuurästit nuoriin ja varttuneisiin kasvatusmetsiin. Kuopioon suunniteltu uusi sellutehdas vastaa metsien tarvitsemiin harvennustarpeisiin. Uusia metsäteollisuusinvestointeja on vireillä muun muassa Kemijärvellä.

Hoskosen mielestä Rinteen linjaus on kylmä kannanotto kansantalouden hyvälle kehitykselle ja uusien työpaikkojen syntymiselle metsäisen Suomen eri puolille.

– Tämäkö on demarien kanta metsäteollisuuden kipeästi kaivattuihin investointeihin, hän kysyy.

Luonnonvarakeskuksen tutkimusten mukaan hakkuita voitaisiin kasvattaa välittömästi 85 miljoonaan mottiin vuodessa. Ja kun kertyneet hakkurästit saadaan kuntoon, on mahdollista nostaa hakkuut 95 miljoonaan mottiin jo kymmenen vuoden kuluttua.

– Metsien kasvun lisääminen on myös ilmaston muutoksen torjunnassa paras mahdollinen suomalaisten vastaus. Antti Rinteen linjaus kaataa kylmää vettä myös lupaavassa kasvussa olevan puurakentamisen niskaan. Rinteen linjaus tuli kuitenkin hyvään aikaan, demarien kanta maakuntien kehittämiseen ja teollisuuden uusiin investointeihin tuli kaikkien tietoon kerralla, Hoskonen toteaa.