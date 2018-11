”Antti Rinteen helppo lupaus maksaisi 1,4 miljardia euroa”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valtiovarainministeri Petteri Orpon mukaan SDP:n lupaukset tarkoittavat sitä, että julkiset menot nousevat kattoon.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan opposition vaihtoehtobudjettipuheissa on ollut sellaista vastuuttomuutta, johon ei voi olla kiinnittämättä huomiota.

– Niin sanottu (SDP:n) puheenjohtaja (Antti) Rinteen vappusatanen on esimerkki helposta lupauksesta, joka maksaisi 1,4 miljardia euroa, pääministeri Juha Sipilä sanoi eduskunnan keskustellessa opposition vaihtoehtobudjeteista tänään keskiviikkona.

Juha Sipilän mukaan kaikille menolisäyksille tulisi esittää uskottava rahoitus.

– Odotin jännityksellä, onko tässä jo neljännen kerran Suomen Pankin ja Sitran tase ryöstettävänä, ja sieltähän se jälleen kerran löytyi, Sipilä totesi.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne lupasi vappuna pitämässään puheessa, että alle 1 400 euron kuukausieläkkeellä olevat saisivat 100 euroa lisää käteen nettona useampivuotisen ohjelman aikana.

– Tämä SDP:n eläkeläislupaus tarkoittaa sitä, että yli 55 000 ihmistä nousee eläkeläisköyhyydestä. Se on arvovalinta, Rinne vastasi Sipilälle.

Rinne perusteli Sitran ja Suomen Pankin taseiden käyttämistä valtion menojen rahoittamiseen sillä, ettei tarvitse myydä Nestettä. SDP ottaisi vaihtoehtobudjetissaan Sitran taseesta 400 miljoonaa euroa ja tulouttaisi Suomen Pankin voitonjaosta 70 miljoonaa euroa.

”Siemenperunoita ei kannata syödä”

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen ohjeisti Rinnettä, että vastuullinen puolue ei suunnittele pysyviä menolisäyksiä ja vaalilupauksia kertaluontoisten tulojen varaan.

– SDP:llä olisi paljon opittavaa maaseudun perinneviisaudesta, ja yksi on sellainen, että siemenperunoita ei kannata syödä. Sitran, Suomen itsenäisyyden juhlarahaston, pääomat käytetään vuosittain Suomen lasten, nuorten, sosiaalityön, ilmaston, koulutuksen ja ympäristön tulevaisuusinvestointeihin, joita te peräätte tässä omassa budjetissanne. Tulevaisuusinvestointeihin, Jokinen korosti.

SDP on budjetoinut ensi vuoden vaihtoehtobudjettiinsa 30 euron korotuksen eläkkeisiin. Kalle Jokinen huomautti, että Rinteen vappusatanen on kutistunut puolessa vuodessa 30 euroon.

– Jos sama tahti jatkuu kevääseen, niin eläkeläiset ovat kohta maksupuolella sitten vaalien jälkeen, ja siihenhän tämä johtaa, Jokinen heitti.

SDP:n kansanedustajan Pia Viitasen mielestä Sipiän hallituksella on kylmä linja.

– Kun puheenjohtaja Rinne yrittää puhua eläkeläisten puolesta, niin heti kerrotaan, että nyt on rahat loppu. On totta, että eläkeläisillä on toimeentulo-ongelmia. Meidän vaihtoehdossamme puututaan niihin konkreettisella tavalla, eikä vaadita viikonloppupuheissa eläkeläisköyhyyden torjuntapaketteja ja sitten leikataan eläkettä, niin kuin hallituspuolueet tekevät.

Pia Viitanen sanoi, että sosialidemokraatit parantavat aidosti eläkkeensaajan toimeentuloa ja hän toivoisi, että hallitus ottaisi asian tosissaan eikä vain naureskelisi.

– Ettehän te ota itsekään. Missä se satanen on, kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz huusi.

Julkiset menot nousevat kattoon

Myös SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne kutsui kokoomuksen politikkaa ”kylmäksi ja ylimieliseksi”. Heti perään Rinne kysyi valtiovarainministeri Petteri Orpolta (kok.), voitaisiinko eläkeläisten tilannetta lähteä korjaamaan yhdessä tästä eteenpäin.

Petteri Orpon mielestä paras tapa huolehtia ikääntyvistä ihmisistä ja senioreiden palveluista on se, että pidetään huolta työllisyydestä ja julkisen talouden tasapainosta.

– Teidän lupauksenne eri puolille kaikkea hyvää tarkoittaa sitä, että julkiset menot nousevat kattoon. Teidän täytyy korottaa verotusta, jotta te saatte rahoitettua tämän yhtälönne, mikä tarkoittaa työllisyyden ja kasvun tyrehtymistä. Tämä yhtälö ei toimi, Orpo painotti.

Lue myös:

Petteri Orpo: SDP:n vaihtoehto on yhtälönä mahdoton

SDP:n budjetissa 2,4 miljardin tulolisäykset – ”Verotus on hyvinvoinnin työkalu” (13.11.2018)

Antti Rinne aikoo pitää eläkelupauksensa: 60 euroa olisi tullut jo tilille (13.11.2018)