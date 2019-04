”Antti Rinteen ehdotus olisi valtava vetovoimatekijä”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Simon Elon mukaan Antti Rinteen ehdotus kielikoulutuksesta ja työpaikasta laittomasti maassa oleville on käsittämätön.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne ehdotti Ylen torstaisessa vaalipaneelissa suomenkielen kursseja ja työtä maassa laittomasti oleville.

– Suomessa on ongelma kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden kanssa. Meidän pitää saada heidät maasta ulos, koska heillä ei ole laillista perustetta oleskella täällä. Nyt demarien puheenjohtaja Rinne ehdottaa, että heidän pitää saada suomen opetusta ja työtä. Aivan käsittämätön ehdotus. Sehän olisi aivan valtava vetovoimatekijä. Tulet Suomeen ja tiedät, että vaikka turvapaikka-anomus ei mene läpi, saat opiskella suomea ja tehdä työtä. Oliko se läppä vai totista totta, sinisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo kysyy.

Siniset on sitä mieltä, että koko turvapaikkaprosessi on siirrettävä EU-rajojen ulkopuolelle. Eurooppa on mahdottoman edessä, jos vuoden 2015 tapahtumat toistuvat.

– Suomen on heinäkuussa alkavalla EU-puheenjohtajakaudellaan ajettava voimallisesti Euroopalle yhteistä linjaa siinä, että turvapaikkaprosessi saadaan siirrettyä EU-alueen ulkopuolelle. Mikään muu ratkaisu ei helpota yhtä tehokkaasti Euroopan laajuista pakolaisongelmaa, Elo sanoo.

– Olen huolissani siitä, että meillä on kohta pääministeri, joka suorastaan haluaa houkutella ihmisiä hakeutumaan Suomeen ilman perustetta, hän jatkaa.