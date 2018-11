Ministeri kysyi Antti Rinteeltä: Mitkä teollisuuslaitokset suljetaan?

Sdp:n puheenjohtajan mukaan metsäteollisuus on tärkeä, mutta lämpeneminen on tosiasia.

Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne herätti marraskuun alussa huomiota haluamalla rajoittaa Suomen metsien hakkuut nykyiselle tasolle, ”jos haluamme säilyttää maapallon”. Torstaina eduskunnan kyselytunnilla keskustan Arto Pirttilahti kysyi asiasta.

– Tämä on aiheuttanut huolta teollisuudessa ja uusissa investoijissa. Luken mukaan puuvarantomme on kuitenkin kasvanut ja myös vuosittainen kasvu on kasvanut lähestyen jo 110:tä miljoonaa kuutiota. Mielestäni hiilinielut pysyvät kunnossa, kun metsiä hakataan, hoidetaan, hakataan ja istutetaan, Arto Pirttilahti sanoi.

Antti Rinne totesi, että ”metsäteollisuus on todella tärkeä asia Suomelle”.

– Se on ollut erittäin merkittävä hyvinvoinnin lähde, se on erittäin merkittävä työllisyyden lähde, ja sosiaalidemokraattinen puolue on sen takana, että metsäteollisuudelle riittää raaka-ainetta tulevaisuudessakin, uusille hankkeille, olemassa oleville hankkeille. Tämä on täysin selvä asia sosiaalidemokraateille, Antti Rinne sanoi.

Istuntosalista kuului välihuuto ”miksi sitten rajoitatte?”.

Antti Rinne jatkoi näin:

– Yhtä selvä asia on sosiaalidemokraateille se, että ilmaston lämpeneminen on tosiasia, ja se IPCC:n raportti on täysin yksiselitteinen, että mitä toimenpiteitä pitää lähteä tekemään. Sosiaalidemokraatit haluavat semmoista politiikkaa, jossa hiilipäästöt ja hiilinielut, molemmat, otetaan tarkasteluun ja sitä kautta luodaan edellytykset sille, että raaka-ainetta Suomessa riittää.

Ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) sanoi ihmettelevänsä Rinteen toteamusta, että puun käyttöä pitää vähentää.

– Teillä on sen jälkeen velvollisuus kertoa, mitkä teollisuuslaitokset suljetaan, koska nykyinen puun käyttömme on kestävällä tasolla ja tätä haluamme jatkaa eteenkinpäin. Nimittäin, jos puun käyttöä nyt äkkinäisesti vähennetään, mitä siitä seuraa maailman ilmastolle? Vastaavat puutuotteet tuotetaan jossain muualla, isommilla päästöillä, tai vastaavat puutuotteet korvautuvat suurempipäästöisillä betonituotteilla, terästuotteilla tai muovituotteilla, Kimmo Tiilikainen sanoi.