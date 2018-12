Antti Rinteeltä kysyttiin jälleen Sdp:n mallia – näin hän vastasi

Sdp:n puheenjohtaja kertoi puolueen tavoitteista mallin sijaan.

Kokoomuksen Ben Zyskowicz kysyi eduskunnan täysistunnossa Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinteeltä puolueen maakuntamallista. Zyskowicz yritti tätä jo kaksi viikkoa aiemmin, mutta tuolloin Sdp:n kansanedustaja Pia Viitanen ei Zyskowiczin mukaan pystynyt vastaamaan kysymykseen.

– Mikä on Sdp:n näkemys maakuntauudistuksesta? Mikä on Sdp:n malli maakuntauudistuksessa?, Ben Zyskowicz ihmetteli.

– Nyt, puheenjohtaja Rinne, kysyn teiltä. Mikä on Sdp:n maakuntamalli? Te kannatatte sitä, että sosiaali- ja terveyspalvelut nostetaan kuntia laajemmille hartioille. Te olette sanoneet, että maakunnan nimi ei ole maakunta vaan se voi olla esimerkiksi aluekunta, tai sote-kunta. Te olette sanonut että näitä aluekuntia voi olla 18, tai niitä voi olla enemmän kuin 18, tai niitä voi olla vähemmän kuin 18. Te olette sanonut, että niille kuuluvat ainakin terveyspuolen tehtävät, ehkä sote-tehtävät, mutta ei juuri muita tehtäviä. Toisaalta te olette sanonut, että sote-tehtävien kannalta Eksote, Siun sote ja muut tällaiset kuntayhtymien järjestelyt mielestänne on hyvä ja toimiva malli.

– Kysyn teiltä, koska tämä kysymys riivaa ei paitsi minua, vaan myös laajasti teidän jäseniänne ja kannattajianne. Mikä se Sdp:n maakuntamalli on?, Zyskowicz sanoi.

Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne ei ensin vastannut, vaan vastaamaan nousi Sdp:n kansanedustaja Sirpa Paatero. Vasta Zyskowiczin ihmeteltyä, ettei hän ainakaan ymmärtänyt vastausta, Rinne pyysi vastauspuheenvuoron.

– Sosiaalidemokraattien tavoitteena on, että kansalaisten väliset terveyserot saadaan kaventumaan. Meidän tavoitteena on, että nämä rikki olevat osat: lääkäriin pääsy terveydenhuollossa, ikäihmisten hoiva ja lastensuojelu saadaan kuntoon. Meidän tavoitteena on se, että tulevia kustannuksia voidaan vähentää tällä mallilla. Sdp:n näkökulmasta on tärkeätä, että tehdään sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuuudistus, joka johtaa siihen, että nämä asiat toteutuu. Tämä on se sosiaalidemokraattien malli, arvoisa edustaja Zyskowicz, Antti Rinne sanoi.

Kokoomuksen Timo Heinonen puhui seuraavana.

– Harvoin olen kuullut näin tyhjentävää vastausta. Ensin annettiin tavoite ja sitten… ei kun ei siinä kerrottukaan, millä tähän tavoitteeseen päästään. Toivottavasti tähän saamme myös vastauksen joskus myöhemmin, Timo Heinonen ironisoi Antti Rinteen vastausta.