Antti Rinne Ylelle: Ohjelma valmis, 19 ministeriä hallitukseen

Salkkujaosta kerrotaan tarkemmin maanantaina.

Hallitusneuvotteluiden vetäjä Antti Rinne (sd.) kertoi Ylelle Säätytalolta poistuessaan, että hallitusohjelma on valmis ja tulevaan hallitukseen nimetään 19 ministeriä.

Myös ministerisalkkujen jaosta on sovittu, mutta Rinne ei kommentoinut asiaa vielä tarkemmin. Hallitusohjelmasta ja salkkujen jaosta Sdp:n, keskustan, vihreiden, vasemmistoliiton ja Rkp:n kesken kerrotaan tarkemmin maanantaina klo 10.30 Oodi-kirjastossa Helsingissä.

Rinne kertoi hallitusohjelman valmistumisesta myös Twitterissä.

– Vajaan neljän viikon urakka on nyt takana. Hallitusohjelma on valmis ja ministerijako on tehty. Kiitos kaikille hyvähenkisestä, rakentavasta ja ratkaisuhakuisesta neuvotteluprosessista!

