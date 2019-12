Antti Rinne Ylelle: Hallituksen toimintakyky on täydellinen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääministeri Antti Rinne kommentoi hallituksen tilannetta Rovaniemellä.

Pääministeri Antti Rinne (sd.) sanoo Ylen haastattelussa hallituksen olevan täydellisen toimintakykyinen tällä hetkellä.

Hallituspuolueiden puheenjohtajat kokoontuvat tänä iltana kello 20.30 keskustelemaan Rinteen hallituksen tilanteesta.

– Me käydään läpi Postin tilanne ja puhutaan välikysymyksestä ja siihen vastaamisesta, Rinne toteaa.

Pääministerin toiminta postikiistan käsittelyssä on joutunut ankaran kritiikin kohteeksi. Rinne ei suostu vastaamaan Ylen toimittajan esittämään kysymykseen siitä, aikooko hän jatkossa vähentää puuttumistaan työmarkkinajärjestöjen välisiin neuvotteluihin.

– Tämä kysymys on hyvin asenteellinen ja minun mielestä väärä. Työmarkkinajärjestöjen välisiin neuvotteluihin en ole puuttunut millään tavalla.

– PAU ja Palta on neuvotellut alansa työehtosopimukset ja se on kulkenut sovittelijaprosessin kautta, mutta omistajaohjauksessa on puututtu tähän Postin ja PAUn väliseen riitaan sekä 700 ihmisen omasta tahdosta riippumatta tapahtuneesta siirrosta toiseen yhtiöön ja palkkojen alentamisesta, hän jatkaa.