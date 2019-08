Antti Rinne Ylelle: Aktiivimallin leikkuri poistuu vuoden alussa

Pääministeri ei usko, että mallilla on syntynyt yhtään uutta työpaikkaa.

Aktiivimalli poistuu ensi vuoden alussa, pääministeri Antti Rinne (sd.) toteaa Ylelle.

Aktiivimallin poistumisen ajankohdasta on ollut epäselvyyttä hallituksen sisällä. Keskustan Katri Kulmuni on esittänyt, että aktiivimalli tulisi purkaa vasta, kun korvaavia toimia on löydetty. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson on esittänyt, että aktiivimalli tulisi purkaa heti.

Pääministerin mukaan asiassa ei ole mitään epäselvyyttä. Hänen mukaansa leikkuri poistuu 1. tammikuuta 2020.

– En usko, että sillä on syntynyt yhtään uutta työpaikkaa. Se on ollut toimeentulon leikkuri, joka on siirtänyt ihmisiä entistä enemmän toimeentulotuen piiriin. Tämä tullaan korjaamaan, Rinne kertoo Ylelle.

Antti Rinteen mukaan leikkurin purun pitkittyminen on johtunut lakiteknisistä syistä. Hän kuitenkin toteaa, että leikkurista päästään eroon.

– Voi olla, että lopputuloksessa velvoittavuutta laimennetaan jollain tavalla. Se johtaa siihen, että päästää eroon leikkurista, hän sanoo.

Pääministerin mukaan aktiivimallista voidaan säilyttää osat, jotka ovat vaikuttaneet työllisyyteen positiivisesti. Näitä ovat hänen mukaansa esimerkiksi työttömien määräaikaishaastattelut.

LUE MYÖS:

Li Andersson: Aktiivimalli puretaan heti – Katri Kulmuni: Odotamme tietoa (VU 16.7.2019)