Antti Rinne Ylellä: Talouden näkymät synkkenevät

Pääministerin mukaan Suomi on varautunut epävarmoihin aikoihin.

Pääministeri Antti Rinne (sd.) totesi Ylen Pääministerin haastattelutunnilla, että talouden näkymät ovat synkentyneet.

– Pienen ja vientivetoisen kansakunnan näkökulmasta tarkastellen on selvä asia, että meillä on tällä hetkellä synkkiä pilviä näköpiirissä. Jos ajatellaan kauppasotaa Yhdysvaltojen ja Kiinan sekä osittain Euroopan välillä, on sillä vaikutusta ilman muuta taloudelliseen tilanteeseen ja ilmapiiriin. Ilmastonmuutos on myös yksi asia, joka tällä hetkellä taloudenkin näkökulmasta huolestuttaa, Rinne totesi.

Suomessa on pääministerin mukaan varauduttu epävarmoihin aikoihin.

– Meillä on vakaa ja ennakoitava näkymä siitä, mitä Suomessa tullaan näissä olosuhteissa tekemään.

Rinne korosti haastattelussa työllisyysasteen noston merkitystä.

– Meidän täytyy aina 2040-luvulle asti pystyä nostamaan työllisyysastetta, jos meinataan säilyttää nykyisenkaltainen hyvinvointivaltio ja varmistaa, että yrityksillä riittää kasvun näkökulmasta työvoimaa. Tulevaisuudessa tarvitaan myös työperäistä maahanmuuttoa. Nämä keinot yhdessä johtavat siihen, että Suomi kestää tämän murroksen, Rinne vakuutti.

Hallituksen lähiajan tavoite on nostaa työllisyysaste 75 prosenttiin. Rinteen mukaan yksi keino on palkkatuki, josta tehdään nykyistä joustavampi sekä työnhakijalle että työnantajalle.

– Näihin asioihin on tulossa vuodenvaihteessa selkeä ratkaisu, pääministeri kertoi.

Rinteeltä kysyttiin kantaa ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamiseen siten, että tuen taso olisi alussa nykyistä korkeampi ja laskisi sitten asteittain. Tämän uskotaan paikallisen sopimisen ohella edesauttavan työllistymistä.

– Hallitusohjelmaan on kirjattu, että työttömyysturvaan ja paikalliseen sopimiseen liittyvissä asioissa halutaan kuunnella ja nähdä, mitä työmarkkina- ja yrittäjäjärjestöillä on sanottavanaan. Haluan nähdä, kuinka pitkälle ne löytävät näissä asioissa eteenpäin ensi kevään kehysriiheen mennessä. Jos sieltä ei ole tullut ratkaisuja, niin sen jälkeen hallitus itse arvioi näitä toimenpiteitä, Rinne sanoi.