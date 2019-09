Antti Rinne Uusimaassa: Muutos vaatii 4000 hoitajaa, tavoite on tuhat vaalikaudella

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääministeri puhuu nyt ’vuosien mittaisesta siirtymäajasta’.

SDP:n puheenjohtaja pääministeri Antti Rinne loi keskiviikkona poliittisen myrskyn vahvistettuaan puoluejohtajien paneelissa Kuntamarkkinoilla, että luvattuihin ja tarvittaviin tuhansiin hoitajiin ja lääkäreihin ”ei ole rahaa”. Opposition kokoomuksesta huomautettiin SDP:n vaalivoiton perustuneen hoitajamitoituksen lupaamiselle ja sanottiin asiaa pohjanoteeraukseksi.

Uusimaa-lehden juhlalehdessä haastateltu Antti Rinne jatkaa asiasta.

– Eduskuntaan on tulossa lakiesitykset hoitajamitoituksen nostosta ja lääkärin vastaanotolle pääsystä seitsemän päivän aikana kiireettömässäkin hoidossa, Antti Rinne sanoo Uusimaassa.

– Arvio on, että muutosten läpivienti vaatii 4 000 uutta hoitajaa ja lääkäriä. Niihin on tulossa vuosien mittainen siirtymäaika. Toivottavasti talous kehittyy suotuisasti, mutta hallituskauden aikana tavoite on lisätä henkilöstömäärää vähintään tuhannella.

Antti Rinne sanoo, että ”toivon voimia ja rohkeutta nyt ammattijärjestöille ja työnantajapuolelle. Tulisi miettiä, miten hoitajien tekemä äärimmäisen arvokas työ saataisiin palkkaukseltaan oikeudenmukaisemmaksi”.

Rinne puhuu Uusimaassa omasta sairaalahoidostaan alkuvuonna:

– Minulle tuli selväksi keskeisin syy siihen, miksi hoitajat väsyvät ja haluavat pois alalta. Jos hoitotyötä ei pysty tekemään inhimillisesti ottaen oikealla tavalla, se jos mikä syö ihmistä, joka haluaa tehdä työnsä kunnolla.

Sairasvuoteella ollessaan 23. helmikuuta 2019 Antti Rinnettä haastateltiin Ilta-Sanomiin. Tuossa haastattelussa ennen eduskuntavaaleja hän lupasi näin:

”Jos Sdp:stä tulee pääministeripuolue ja minusta pääministeri, sellaista ratkaisua ei tule hallitusohjelmaan, että näitä asioita ei korjata. Se saattaa vaatia 350 miljoonaa euroa lisää rahaa, jotta on riittävästi henkilökuntaa sekä kotihoidossa että ympärivuorokautisessa palveluasumisessa. Mutta se tehdään!”.

Rahaa on! -Antti Rinne, 2019 Rahaa ei oo! -Antti Rinne, 2019 — Ville Kinaret (@VilleKinaret) September 11, 2019

Jokainen suomalainen sai vaalien alla kuulla nykyisten hallituslaisten sanat: "Se on arvovalinta mihin rahat käytetään ja hoitajamitoitukseen pitää löytyä". Moni ehdotti hävittäjähankinnasta ja yritystuista leikkausta. Nyt tämä "arvovalinta" löytyy roskakorista Arkadiamäeltä. pic.twitter.com/cMRo2kBDyP — Sebastian Stenfors (@SebuStenfors) September 11, 2019

Nyt petettiin vaalilupauksista myös hoitajamitoitus. Ikäihmisille jäi vain luu käteen. Ei vappusatasta, ei hoitoa, ei mitään. #hallitus #vaalit2019 #kokoomus Oppositio ryöpyttää Antti Rinnettä vaalilupausten pettämisestä hoitajamitoitu ”Huijauksen huijaus” https://t.co/BTmRy8F1dk — Pia Kauma (@PiaKauma) September 12, 2019