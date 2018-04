Antti Rinne: Työllisyys parantunut hallituksesta huolimatta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sdp:n puheenjohtajan mukaan nykyinen kasvu johtuu maailmantalouden vedosta ja keskuspankin elvytyksestä.

Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne on kirjoittanut MTV:lle nettikolumnin.

– Talouskasvu ja työllisyyden paraneminen ovat positiivisia asioita ja aina SDP:n politiikan tavoitteita. Kasvu johtuu ennen kaikkea siitä, että maailmantalous vetää ja suomalaisille vientituotteille on kysyntää. Toinen merkittävä syy on ollut Euroopan keskuspankin vuosia jatkunut mittava elvytyspaketti, Antti Rinne toteaa.

– Osa-ansionsa on myös edellisellä ja nykyisellä hallituksella. Samaan hengenvetoon on muistutettava, että Sipilän hallituksen pieni- ja keskituloisia rankaisevilla leikkauksilla ja suurituloisten veronkevennyksillä ei ole mitään tekemistä talouden kasvun tai työllisyyden kanssa.

Hänen mukaansa Sdp:n on koko ajan tarjonnut konkreettisia keinoja korkeamman työllisyysasteen saamiseksi.

– Uskomme siihen, että työpaikan saaminen – se että voi elättää itsensä – johtaa yksilön kohdalla siihen, että eriarvoisuus vähenee ja tuloerot kääntyvät laskuun, Rinne kirjoittaa.

Työllisyystilanteen paraneminen on Antti Rinteen mukaan ”siis erinomainen asia, mutta se on parantunut hallituksen leikkauksista huolimatta, ei niiden ansiosta”.

– Leikkauksilla on päinvastoin ollut vahingollisia vaikutuksia. Opiskelijoiden, lapsiperheiden, työttömien ja eläkeläisten kannalta Sipilän hallituksen politiikka on ollut katastrofaalista, epäreilua ja väärää. Lisäksi se on täysin vastoin hallituspuolueiden vaalilupauksia.

– Kehysriihessä hallituksella on viimeinen mahdollisuus näyttää, että sillä on sydämen sivistystä parantaa niiden ihmisten toimeentuloa, joilta se on vaalilupauksistaan huolimatta leikannut.