Antti Rinne: Turha kiistellä siitä, kenen ansiota talouskasvu on

Petteri Orpon mukaan ’Antti Rinne sanoi useita kertoja, etteivät toimenpiteet toimi’.

Sosialidemokraattien puheenjohtaja Antti Rinteen mukaan työttömien aktivointia tulisi jatkaa myös seuraavalla vaalikaudella. Nykyisen hallituksen linjaa hän pitää kuitenkin tarpeettoman kovana.

– En halua lopettaa aktivointia, mutta vastustan perusteetonta työttömyysturvan leikkausta. Ihmiset yrittävät vakavasti päästä työhön, sitten heidän työttömyysturvaansa leikataan, Antti Rinne sanoi Alma Median puoluejohtajakeskustelussa.

Hän toisti näkemyksensä siitä, että myönteinen talouskehitys johtuu pääasiassa kansainvälisestä suhdannetilanteesta ja esimerkiksi Euroopan keskuspankin rahapolitiikasta. Rinteen mukaan tällä hetkellä näkyvät viiveellä myös edellisen hallituksen päätökset, jolloin hän toimi valtiovarainministerinä.

– On tyhmää kiistellä siitä kenen ansiota tämä on. Onnittelen tietenkin nykyhallitusta, että työpaikkoja on tullut lisää ja talous kasvaa, mutta hallituspolitiikan toinen puoli onkin sitten ollut ihan erilainen, Rinne sanoi.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan aktivointitoimia tarvitaan, sillä työttömien suuresta määrästä huolimatta monet alat kärsivät vakavasta työvoimapulasta.

– Olen vieraillut yrityksissä, jotka ottaisivat kerralla jopa sata henkilöä ja kouluttaisivat tehtäviin. Ja ilman merkittävää lähtötasoa. Tarvitsemme muuntokoulutusta ja uusia toimia työvoiman kohtaanto-ongelman poistamiseksi, Sipilä sanoi.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) huomautti, että työllisten määrä on kasvanut hallituskauden aikana lähes 120 000:lla.

– Oppositiota kuunnellessa huvittaa se, että eihän hallituksen pitänyt päästä teidän mukaanne mihinkään näistä tavoitteista. Rinne sanoi useita kertoja, etteivät toimenpiteet toimi. Luotan itse nyt valittuun peruslinjaan, eli Suomen uudistamiseen ja työn kannustimista huolehtimiseen.

– Emme halua teidän lääkettänne, eli julkisten menojen lisäystä ja soran laittamista talouskasvuun veronkorotusten kautta, Orpo sanoi.