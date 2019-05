Antti Rinne: Toivon keskustan olevan valmis neuvotteluihin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallitustunnustelija haluaa tietää, onko keskusta valmis neuvotteluihin, jos valinta kohdistuu heihin.

Hallitustunnustelija Antti Rinne (sd.) sanoo, ettei hän tiedä tarkkaan, onko keskusta valmis lähtemään hallitusneuvotteluihin vai ei.

– Toivon, että keskustapuolue nyt ilmoittaa, että ollaan valmiita. Se olisi tärkeää nyt tässä kokonaisuudessa, että keskustapuolue olisi valmis lähtemään neuvotteluihin, Antti Rinne sanoi toimittajille eduskunnassa ennen SDP:n ryhmäkokousta kello 17.

Rinne aikoo ilmoittaa huomenna keskiviikkona kello 11.30, mitkä puolueet lähtevät hallitusneuvotteluihin. Neuvottelut on tarkoitus aloittaa Säätytalolla kello 14 tilannekatsauksella.

– Tämän illan aikana teen ratkaisut ja toivon, että niitä ratkaisuja ryydittää se, että tiedän kaikkien potentiaalisten puolueiden näkemyksen, Rinne sanoi.

Keskusta pohtii hallitushalujaan

Keskustan hallitusneuvotteluryhmä on ollut koolla tänään iltapäivällä pohtimassa, onko puolue valmis hallitusneuvotteluihin. Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen ei halunnut kommentoida millään tavalla ryhmän pohdintoja tai niiden kestoa Verkkouutisille, kun kansanedustajat kävivät äänestämässä kello 16 aikaan.

Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä (kesk.) sanoi toimittajille ennen eduskuntaryhmän kokousta, ettei vaalien häviäjä ole lähdössä hallitusneuvotteluihin, ellei jotakin ihmeellistä tapahdu voittajien kesken. Keskustan ryhmässä monilla on kuitenkin hallitushaluja.

Antti Rinteen mukaan olisi tärkeää tietää, että keskusta on varmasti käytettävissä, jos hänen valintansa kohdistuu keskustaan.

– Keskustapuolue on ilmoittanut, että antaa nyt vaalivoittajien tutkailla sitä, mikä lähtökohta on ja nyt tässä on tutkailtu näitä lähtökohtia. Nyt olisi hyvä ilmoittaa sitten, onko valmiutta vai ei, Rinne totesi.

Rinteen mukaan keskustan kanssa rakentuva hallitus on yksi vaihtoehto, mutta muitakin vaihtoehtoja on.

Rinne vahvisti, että kokoomukselta ei ole poistunut ehto, että se ei suostu hallitukseen vasemmistoliiton kanssa.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi päivällä, että kokoomuksen ja SDP:n välillä on yhä näkemyseroja talous-, työllisyys- ja erityisesti veropolitiikasta. Orpon mukaan kokoomuksen reunaehdot hallitusyhteistyölle ovat selvät, ja puolue pitää niistä kiinni.

Kokoomuksesta kerrotaan, ettei puolue ole antaan yhtään periksi neuvotteluissa Rinteen kanssa. SDP ja kokoomus ovat neuvotelleet eilen ja tänään yhteensä 5-6 tuntia.