Antti Rinne: Toinen suuri puolue ratkaisee kokoonpanon

Hallitustunnustelijan mukaan hallitusneuvotteluihin lähtevät puolueet ovat tiedossa tiistai-iltaan mennessä.

Hallitustunnustelijana toimivan SDP:n puheenjohtaja Antti Rinteen tavoitteena on löytää maanantain kuluessa toinen isompi puolue mukaan hallitusyhteistyöhön.

Hallitustunnustelut jatkuvat tänään maanantaina, kun Rinne tapaa vihreiden, vasemmistoliiton, Rkp:n ja kokoomuksen eduskuntaryhmät. Rinne keskusteli sunnuntaina kristillisdemokraattien, perussuomalaisten ja keskustan ryhmien kanssa.

– Eilisten keskustelujen perusteella ei vielä tarvitse sulkea ketään pois mahdollisuudesta hallitusyhteistyöhön, Antti Rinne kommentoi hallitustunnusteluita demareiden eurovaaliohjelman julkistamistilaisuudessa.

– Tänään on vuorossa neljä puoluetta. Minulla on tavoitteena löytää se toinen isompi puolue joka tapauksessa. Se ratkaisee sen, millainen kokoonpano hallitukseen on tulossa.

Antti Rinne totesi sunnuntaina pitävänsä yhä kiinni siitä, että hallitusneuvotteluihin lähtevät puolueet ovat tiedossa tiistai-iltaan mennessä.

– Eiköhän se tämän ja huomisen päivän kuluessa viimeistään ratkea, Rinne sanoi maanantaina.

Vahvasti oppositioon itseään asemoineen keskustan halu lähteä sittenkin mukaan hallitukseen herätti keskustelua viikonloppuna.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen totesi sunnuntaina puolueen olevan tarvittaessa valmis hallitusvastuuseen. Kaikkonen kertoi myös, että puolue mahtuisi samaan hallitukseen vasemmistoliiton kanssa.

Kokoomus on puolestaan linjannut, ettei edellytyksiä hallitusyhteistyölle vasemmistoliiton kanssa ole.