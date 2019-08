Antti Rinne eläkkeistä MTV:lle: En lupaa lisäkorotuksia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääministeri kehottaa työmarkkinajärjestöjä toimiin kotiäitien eläkeläisköyhyyden korjaamiseksi.

Pääministeri Antti Rinne (sd.) tarkentaa MTV Uutisille toivovansa työmarkkinajärjestöiltä keinoja parantaa lapsiaan kotona hoitaneiden naisten eläkkeitä.

Antti Rinne tarkensi lausunnollaan takuu- ja kansaneläkkeiden korotuspäätösten jälkeen työmarkkinajärjestöille esittämäänsä toivetta, jossa hän kehotti järjestöjä etsisimään yhdessä keinoja pienimpien työeläkkeiden korottamiseksi.

– Työeläkejärjestelmän sisällä on ollut ongelma, joka on synnyttänyt erityisesti naisten eläkeläisköyhyyttä ja sen takia on oikeudenmukaista, että työeläkejärjestelmän osapuolet pyrkivät myös itse miettimään korjaustoimenpiteitä, Antti Rinne sanoo MTV Uutisille.

Pääministerin mukaan takuu- ja kansaneläkkeisiin luvatut korotukset on mahdollista tehdä puuttumatta työeläkejärjestelmään. Ensimmäiset korotukset tulevat voimaan ensi vuoden alussa.

Rinne arvioi, että seuraavat korotukset takuu- ja kansaneläkkeisiin voisivat tulla voimaan aikaisintaan vuoden 2021 alusta, jos sellainen päätös tehdään. Hän korostaa, että ei tässä vaiheessa lupaa lisäkorotuksia, vaan on seurattava esimerkiksi taloustilanteen kehittymistä.