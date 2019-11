Antti Rinne: Suomesta tehtävä paras paikka yrittää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääministerin mukaan työllisyystavoitetta ei saavuteta ilman yrittäjyyttä.

– Mielestäni hyvä ja realistinen tavoite meille on pyrkiä tekemään Suomesta Pohjoismaiden paras paikka yrittää, SDP:n puheenjohtaja, pääministeri Antti Rinne katsoo.

Tavoite on Antti Rinteen mukaan osa hallitusohjelmassa sovittua yrittäjyystrategiaa. Strategian tärkeimpiä tavoitteita on Rinteen mukaan edistää sitä, että reilusti nykyistä useampi työikäinen olisi työelämässä mukana joko työntekijänä tai yrittäjänä.

– Tämä on se syy, miksi olemme asettaneet hyvin kunnianhimoisen työllisyystavoitteen. Työllisyystavoitteemme ei toteudu ilman yrittäjyyttä, koska ilman yrityksiä ja yrittäjiä meillä ei ole työpaikkoja, Antti Rinne totesi yrittäjyysfoorumissa pitämässään puheessa tiistaina.

Antti Rinteen mukaan yrittäjyystrategian tavoitteena on kehittää muun muassa liiketoiminnassa epäonnistuneiden yrittäjien uuden alun mahdollistamista, yrittäjien työsuhdeneuvontaa ja työntekijän palkkaamisen tukikokeilua. Myös työvoimapalveluja kehitetään.

Rinteen mukaan hallituksen tavoitteena on lisäksi lyhentää ulkomaisen työvoiman työlupien käsittelyaikaa maksimissaan yhteen kuukauteen.

– Muihin Pohjoismaihin ja Euroopan kärkimaihin verrattuna Suomi on ollut osaajien tavoitteellisessa houkuttelussa suoraan sanottuna hyvin hidasliikkeinen. Nyt kun tätä lähdetään muuttamaan aktiivisempaan suuntaan, oma lähtökohtani on se, että yhdessä eri sidosryhmien – kuten yritysten – kanssa on ensin luotava osaamisen tilannekuva Suomesta, josta käyvät ilmi ne alat ja osaamiset joihin tarvitsemme lisää voimavaroja, Rinne sanoi.

– Maahanmuuttovirastolle tarjotaan kyllä riittävät voimavarat tavoitteiden saavuttamiseen. Mutta myös prosessipuolella on tapahduttava kehittämistä, muun muassa digitalisaatiota hyödyntämällä.