Antti Rinne – sotkeuduitteko Postin työkiistaan vai ette?

Pääministeri syytti Postin hallitusta toimimisesta valtio-omistajan tahtoa vastaan.

Eduskunnan kyselytunnilla kokoomuksen kansanedustaja Anna-Kaisa Ikonen kysyi Postin työmarkkina- ja lakkoskandaalista.

Ikosen mukaan pääministeri Antti Rinne (sd.) ei ole suostunut vastaamaan kysymyksiin asiasta. Kokoomus on hänen mukaansa kantanut syvää huolta Postin työntekijöiden vaikeasta tilanteesta, ja ”työntekijä on palkkansa ansainnut”. Ikosen mukaan tilanteeseen onneksi saatiin sopu, työmarkkinajärjestöjen johdon ansiosta.

– Pääministeri Rinne. Sanoitte haastattelutunnilla 24.11.2019, että pääministerillä ei ole roolia työkiistan sovittelussa. Jälkikäteen on käynyt ilmi, että pääministerin sähköpostista on lähetetty neljän viisaan ryhmän kokoonpano, vaikka ministerit vakuuttivat esityksen tulleen kiistan osapuolilta. Voisitteko kertoa nyt selkeästi ja yksiselitteisesti, syntyikö Posti-kiistan niin sanottu selvitysryhmä viikko sitten osapuolten pyynnöstä ja osapuolten pyynnön mukaisella kokoonpanolla?, Anna-Kaisa Ikonen pyysi.

– Jos olette esittänyt ryhmän kokoonpanoa omasta sähköpostistanne, miksi olette antanut ymmärtää toisin? Sotkeuduitteko Postin työkiistaan vai ette?

Pääministeri Antti Rinne vastasi seuraavasti:

– Jos maata uhkaa tilanne, jossa vienti pysähtyy, joukkoliikenne on pysähtynyt ja pääministerillä on huoli siitä mitä lähtee tapahtumaan suomalaisessa yhteiskunnassa, niin en usko että kukaan edellyttää, että pääministeri pitää näppinsä erossa tällaisesta tilanteesta, Antti Rinne sanoi.

Rinteen mukaan riidassa oli kysymys kahdesta eri asiasta. Oli Paltan ja Paun välinen työehtosopimuskiista, jota ”yksiselitteisesti sovitteli sovittelija”. Toisaalta oli Postin sisäinen kiista 700 henkilön siirrosta Postin tytäryhtiöön.

– Tämä kiista jarrutti yleissitovan työehtosopimuksen neuvotteluja valtakunnansovittelijan toimistossa. Itse asiassa tuo sopimus oli melkein valmis, neuvoteltu jo, kun tämä Postin sisällä oleva kiista häiritsi neuvotteluja. Sen takia valtakunnansovittelijalle esitettiin sovittelulautakunnan käynnistämistä. Valtakunnansovittelija ei tähän pyyntöön suostunut, jolloin osapuolet pyysivät keskenään tällaisen sovittelulautakunnan liikkeelle laittamista, Rinne sanoi.

– Teidän sähköpostistanne?, kokoomuksen Timo Heinonen huusi väliin.

Koko Suomen uhrauksia

Anna-Kaisa Ikonen sanoi tärkeää olevan, että sopu syntyi. Hän kysyi, eikö kuitenkin maaliin olisi voitu päästä ilman lakosta syntyneitä työntekijöiden ja koko Suomen uhrauksia.

Ikonen kysyi omistajaohjausministeri Sirpa Paaterolta (sd.), miten on mahdollista, että Paun puheenjohtaja Heidi Nieminen tiesi paljon paremmin tilanteesta.

– Heidi Nieminen on tietenkin yt-lain mukaan saanut sen tiedon työntekijänä siitä liikkeenluovutuksesta. Se on toinen asia. Sitä informaatiota joka on mennyt työntekijöille, se tieto ei ole siinä kohtaa tullut minulle, Sirpa Paatero vastasi.

Kokoomuksen Ben Zyskowicz huomautti Paun puheenjohtaja Heidi Niemisen kertoneen, että hän antoi heti ja runsaasti tietoa liikkeenluovutuksesta siitä kuultuaan. Zyskowicz kysyi, onko ministerillä niin paljon avustajia, että viesti hukkui heidän keskinäiseen viestittelyynsä.

– Se että on varmaankin tapahtunut niin, että jos näitä puheluita on tullut… niin se ei ole kohdannut minua. Se onko tullut meidän omistajaohjausyksikköön tai jollekin avustajalle, siitä en ole vielä saanut selvyyttä. Varmistan tämän. Jos näin on ollut, niin se on tietenkin tarkastelun paikka ja tiedonkulkua pitää parantaa, Sirpa Paatero vastasi.

Pääministeri Antti Rinne sanoi, että ”hallitukseni alusta lähtien totesi, että tällaisia palkkojen heikennyksiä työehtosopimuksesta toiseen siirtämällä ei tulla hyväksymään. Ja tämä on lopputulos tässä kiistassa”.

– Siitä olen ylpeä ja tyytyväinen, että tämä hallitus pystyi tämän tekemään, Antti Rinne sanoi.

Rinteen mukaan ”meillä on valmius lainsäädännön kehittämiseen sillä tavalla, että tällainen työehtosopimusshoppailu loppuu Suomesta”.

”Miten ihmeessä?”

Ryhmäjohtaja Kai Mykkäsen (kok.) mukaan asian pihvi on, miten maan kansallisvarallisuutta hoidetaan. Mykkäsen mukaan Rinne on ohjannut myös Postia.

– Miten ihmeessä te päästitte syntymään tilanteen, jossa oli kaksi omistajalinjaa? Se mitä te ja ministeri Paatero sanoitte julkisuudessa oli aivan toinen kuin mitä omistajan, siis valtion lukuun toimiva (Postin) hallitus toteutti päätöksissään elokuussa. Niihin ei puututtu etukäteen, eikä edes jälkikäteen – kuten on käynyt ilmi, kiistatta 21. elokuuta teille on raportoitu Postin sisältä – ja olisitte silloin voineet sanoa kyllä-ei-ehkä/katsotaan myöhemmin, Kai Mykkänen ihmetteli.

– Sen jälkeen olette valinnut puuttua julkisuuden kautta asiaan, mutta ette omistajana muuttaa päätöstä. Ja lopulta tes-neuvotteluissa tulitte mukaan. Miksi ette varmistaneet, että omistajan linja on Postin hallituksen linja?

Pääministeri Antti Rinne vastasi, että Postin hallitus teki San Franciscon matkallaan 10.-18.8.2019 päätöksiä henkilöstöpolitiikasta. Päätöksiä esiteltiin Paaterolle 21.8., ja niiden mukaan 8 100 ihmistä siirretään toiseen yritykseen, ja että 700 pakettilajittelijaa siirretään toiseen sopimukseen 1.11.2019.

– Ministeri Paatero on todennut, että tämä ei hallitukselle käy, omistajalle ei käy. Tuon keskustelun jälkeen Posti muutti tilannetta: 28. päivä 700 ihmistä siirrettiin. Se oli vastoin omistajan selkeää tahtotilaa, Antti Rinne syytti.

Anna-Kaisa Ikonen sanoi Suomen saaneen kärsiä tilanteesta viime viikkoina. Hän kysyi, miten palautetaan luottamus laadukkaaseen omistajaohjaukseen.

Sirpa Paatero vastasi viittaamalla omistajapoliittiseen periaatepäätökseen, tuleviin hallitusten valintoihin ensi keväänä ja parlamentaariseen neuvottelukuntaan, jonka hän aikoo koota tälläkin kaudella.