Antti Rinne: Sairaus on takana, kuntoutus jatkuu

SDP:n puheenjohtaja on sairauslomalla helmikuun loppuun.

Vakavasti sairastunut SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne kertoo Facebook-päivityksessään alkavansa olla voiton puolella.

– Tuntuu erittäin hyvältä voida kertoa, että sairauden hoitojakso on taaksejäänyttä elämää. Olen kiitollinen ensiluokkaisesta hoidosta, jota Meilahdessa sain, Rinne kirjoittaa.

Hän kertoo tilansa olevan testitulosten perusteella kunnossa ja että hoitoa ei enää tarvita. Kuntoutus kuitenkin jatkuu.

– Syynä on se, että Espanjassa tehdyn puutteellisen diagnoosin vuoksi sairaalassaoloaika on pidentynyt ja sen vuoksi on täytynyt polkea kuntopyörää ja jumppailla. Nytkin olen aloittelemassa päivän urakkaa: luvassa on väkevää punttitreeniä, jonka avulla lihaskunto paranee pitkittyneen sairaalajakson jälkeen. On tässä vielä työtä ja puntteja nostettavana, mutta homma etenee hienosti, Rinne sanoo.

SDP:n puheenjohtaja sairastui vuodenvaihteessa keuhkokuumeeseen lomamatkalla Espanjassa. Rinne lennätettiin Suomeen ambulanssilennolla tammikuun alussa. Kotimaassa paljastui sepelvaltimon tukos, joka hoidettiin pallolaajennuksella. Rinne sai myös Espanjassa sairaalabakteerin.

Antti Rinteen sairausloma jatkuu helmikuun loppuun asti.