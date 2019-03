Antti Rinne: Punavihreä hallitus ei ole realismia

SDP:n puheenjohtajan mukaan puheet puolueen valtakamppailusta ovat kilpailijoiden pötypuhetta.

SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen mukaan punavihreä hallitus ei ole realismia, vaan hallituksen muodostamiseen tarvitaan kaksi isoa puoluetta.

– Meille luonnollisia yhteistyökumppaneita, kun katsoo oppositiopolitiikkaa, ovat vihreät ja vasemmistoliitto. Mutta ei taida olla realismia, että sieltä löytyisi enemmistöhallituksen pohjaa. Ja tavoitteena minulla on, jos me olemme mukana, se, että saadaan enemmistöpohjainen hallitus, SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne sanoo Verkkouutisille.

Rinne palasi tänään perjantaina eduskuntaan pitkältä sairauslomalta.

Rinne sanoi tällä viikolla Iltalehden haastattelussa, ettei hän ottaisi kokoomusta eikä keskustaa hallitukseen.

– Totesin, että nykykokoomusta ja -keskustaa. Viittaan sillä siihen, että tämä politiikka ei voi jatkua, jota hallitus on tällä vaalikaudella vienyt eteenpäin.

Tarkoittaako tämä, että et siis suljekaan keskustaa ja kokoomusta hallituksesta?

– No, jos lukee tarkalleen tätä Iltalehdenkin haastattelua, niin siellä todetaan, että realismia on kuitenkin se, että kaksi isoa puoluetta, joista toivottavasti demarit on toinen, on hallitusta muodostamassa.

Rinteen mukaan eriarvoisuus suomalaisessa yhteiskunnassa kasvaa, ja SDP haluaa kääntää tämän suunnan. Lisäksi tarvitaan sellaisia investointeja, jotka vahvistavat työllisyyttä 2020-2030-luvuilla.

– Me emme halua uhrata pelivaraa veronkevennyksiin, joille ei ole perusteita. Me haluamme, että huolehditaan siitä, että ikäihmiset saavat palveluita, varhaiskasvatus on maksutonta, toisen asteen koulutus on maksutonta.

”Terveydestä on kerrottu, kun tietoa on tullut”

SDP:n puheenjohtajan terveydentilasta on tullut esille uusia tietoja lehtihaastatteluissa kuin mitä SDP ja Rinne olivat aiemmin tiedottaneet. Pitkin tammikuuta Rinteen tiedotettiin toipuvan keuhkokuumeesta, vaikka SDP:n johtaja makasi nukutettuna sairaalassa Espanjassa sydänpussitulehdusdiagnoosin vuoksi. Sepelvaltimon tukoksesta ja sairaalabakteerista kerrottiin vasta 21. tammikuuta.

Kuinka tieto terveydentilastasi kulkeutui Espanjasta Suomeen?

– Nyt minä en oikein ymmärrä kysymystä. Me olemme kertoneet ulos sen mukaan, kun on tullut tietoa terveydentilastani. Samantien sitä on kerrottu ulos. Tämä koko juttuhan lähti liikkeelle siitä, että Espanjassa 26. päivä (joulukuuta) menin sairaalaan sen takia, että oli keuhkokuume. Se todettiin siellä ja sitten pari päivää myöhemmin, kun tila ei parantunut, vaikka keuhkokuumeeseen liittyvät arvot paranivat, pyysin lisätutkimuksia. Silloin siellä todettiin, että oli sydänpussitulehdus ja pistettiin nukutukseen pariksi päiväksi. Sitten kun Suomeen tultiin 12. päivä (tammikuuta), tehtiin niiden tietojen pohjalta, jotka vaimoni kertoi silloin lääkärille, varjoainekuvaus ja sen jälkeen todettiin, että on tarve pallolaajennukselle ja se tehtiin. Kaikki tämä on kerrottu sitä mukaa, kun on tieto tullut. Ei minulla mitenkään ollut ennen 12. päivää tietoa, että oli sepelvaltimotauti, Rinne vastaa.

Iltalehdelle Rinne kertoi tällä viikolla, että hän oli Espanjassa nukutettuna lähes koko hoitojakson, kaksi viikkoa, ja hänet tuotiin nukutettuna ambulanssilennolla Suomeen 11. tammikuuta. Lisäksi Rinne myönsi, että hän oli saanut sepelvaltimotaudin seurauksena myös sydäninfarktin.

Rinne kertoo, että hänen vaimonsa Heta Ravolainen-Rinne kertoi Espanjasta tiedot Rinteen terveydentilasta Rinteen avustajalle, viestintävastaava Dimitri Qvintukselle, kun Rinne itse oli nukutettuna. Qvintus on hoitanut tiedotuksen Rinteen puolesta.

Iltalehden tietojen mukaan tiedot Rinteen terveydentilasta pimitettiin, koska puolueen sisällä oli alkanut valtakamppailu.

Oliko syynä niukkaan tiedottamiseen puolueen sisäinen valtakamppailu?

– Meillä ei ole mitään sisäistä valtakamppailua. Tuo on kilpailijoiden pötypuhetta, Rinne sanoo.