Antti Rinne: Puheet lobbareista menivät yli äyräiden

Sdp:n puheenjohtajan mukaan hallitusneuvottelut ovat edenneet aikataulun mukaisesti.

Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne hämmästelee hallitusneuvotteluihin osallistuvista lobbareista herännyttä kohua. Hän huomauttaa kaikkien Säätytalolla olevien neuvottelijoiden toimivan tietyn puolueen edustajina.

– Mielestäni tämä lobbarikeskustelu on pyörähtänyt yli äyräiden. Jos Sdp:llä on jossain järjestössä töissä olevia ihmisiä täällä, niin he istuvat pöydässä Sdp:n mandaatilla ja heillä on edessään Sdp:n tavoitteet, Antti Rinne sanoi medialle.

Hallitusneuvotteluiden vetäjä kertoi pitävänsä erikoisena, jos ihmisen työpaikan katsotaan rajoittavan puoluehallinnossa toimimista.

– Sanoin muille puheenjohtajille, että minulle riittää se, jos olette valinneet henkilöt asiantuntemuksen perusteella edustamaan puoluettanne, Antti Rinne totesi.

– Lähtökohtana on, että saamme mahdollisimman hyvän tuloksen asiantuntemuksen pohjalta. Nämä ihmiset nyt vaan sattuvat olemaan töissä jossain, Rinne jatkoi.

Hän totesi hallitusneuvotteluiden edenneen toistaiseksi aikataulun mukaisesti. ”Ilmiöpöydät” pyrkivät viimeistelemään tilannekuvansa maanantaiaamuun mennessä, minkä jälkeen käsittely siirtyy tavoitteiden kautta keinoihin.

Antti Rinteen mukaan neuvottelijat ovat tietoisia toimenpiteiden hintalapuista ja Suomen talouden rajoitteista.

– Ensi viikolla alkaa kaikkein haastavin haaste, kun nämä talousrealiteetit pitää ottaa huomioon keinoja pohtiessa. Lukuja ei ole vielä haluttu asettaa, koska luovuuden halutaan antaa kukkia näiden asioiden ratkaisemisen osalta, Rinne sanoi.