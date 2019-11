Antti Rinne: Posti on toiminut virheellisesti tässä

Pääministerin mukaan hän itse on puhunut täsmälleen niin kuin asiat ovat kulkeneet.

Pääministeri Antti Rinne (sd.) kertoi tänään omistajaohjausministeri Sirpa Paateron (sd.) pyytäneen itse eroa ministerin tehtävästä.

Rinne katsoo, että hänen oma kantansa asiassa on ollut täysin selvä jo ennen vaaleja.

– Sellaista politiikkaa minun johtamassani hallituksessa ei tehdä, että valtion omistamissa yhtiöissä ihmisten työehtoja halpuutetaan. Olen toiminut tässä asiassa täysin siinä käsityksessä, että tätä hallituksen politiikan linjan ohjausta on noudatettu joka puolella, Rinne sanoi tiedotustilaisuudessa.

Rinteeltä kysyttiin, kuka on puhunut totta. Rinne sanoi eilen torstaina eduskunnan kyselytunnilla, että Posti on toiminut vastoin omistajan tahtoa.

Postin hallituksen puheenjohtaja Markku Pohjola tuli tänään julki tiedotteellaan ja sanoi, että Postin suunnitelmilla ja liikkeenluovutuksella on ollut omistajaohjauksen tuki, eikä Postille ole missään vaiheessa valmistelun aikana ole esitetty suullisesti eikä kirjallisesti, että omistaja vastustaisi sitä.

– Posti on toiminut vastoin valtio-omistajan tahtoa. Se on täysin selvä asia. Toinen selvä asia on, että Posti on antanut virheellistä tietoa liittyen perusteisiin, minkä takia sopimuksia pitäisi lähteä muuttamaan. Minun mielestäni Posti on toiminut virheellisesti tässä tilanteessa, Rinne sanoi.

Oppositioryhmät kokoomus, kristillisdemokraatit ja Liike Nyt ovat tehneet välikysymyksen hallituksen omistajaohjauksesta, työmarkkinatilanteesta ja eduskunnalle annetusta informaatiosta.

– Olen puhunut kaiken sen tiedon pohjalta, mitä tälläkin hetkellä on käytettävissä, täsmälleen niin kuin asiat ovat kulkeneet minun tiedossani ollen, Rinne sanoi.

Rinteen mukaan Postin hallituksen asemaa arvioidaan joka tapauksessa.

