Antti Rinne: Te eriarvoistatte – Petteri Orpo: Viritykseenne ei uskota

SDP:n ja kokoomuksen johtajat kävivät puhemiehen mukaan ’kaksintaistelun’.

Eduskunnan täysistunnossa puhuttiin keskiviikkona oppositiopuolueiden vaihtoehtobudjeteista. Pääministeri ja SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne kommentoi kokoomuksen vaihtoehtoa sanomalla puheenjohtaja Petteri Orpolle, että se ”pitää sisällään järkyttävän määrän eriarvoisuuden lisääntymistä suomalaiseen yhteiskuntaan”.

– Kun pelkästään katsoo kaikkien teidän toimenpiteidenne yhteistä vaikutusta, se tarkoittaa sitä, että aivan alimmat tulodesiilit tulevat menettämään toimeentulostaan satoja euroja, Antti Rinne sanoi kokoomukselle.

Hallituspuolue keskustan Antti Rantakangas huusi väliin ”ei pidä paikkaansa”.

– Samaan aikaan ylimmät tulodesiilit voittavat lähes 1 000 euroa vuodessa. Tämä on teidän puolueenne linja, ja tämä on se linja, jota haluttiin lähteä muuttamaan vaaleissa, Rinne syytti.

– Edustaja Orpo! Teidän poliittinen linjanne on erilainen kuin tämän hallituksen, ja on selvää, että sitä muutosta lähdettiin tekemäänkin. Tämä hallitus haluaa poistaa suomalaisesta yhteiskunnasta eriarvoisuutta, on sitten kysymys toimeentulon näkökulmasta tai palveluitten näkökulmasta. Teidän politiikkanne näyttää olevan kurjistaa entistä enemmän köyhimmässä asemassa olevia suomalaisia ihmisiä. Se ei käy meille.

– Entä postinjakajat, kuului salista.

Kokoomusjohtaja Petteri Orpo vastasi, ettei Antti Rinne ole perehtynyt heidän vaihtoehtoonsa eikä selvästikään lukenut sitä.

– Toiseksi puhuitte joistakin järkyttävistä keinoista. Minä sanoisin, että teidän talouspolitiikkanne on järkyttävää. Ettekö te ala pikkuhiljaa uskomaan, kun viimeksi eilen valuuttarahasto, tänään komissio, ekonomistit, valtiovarainministeriön virkamiehet, kaikki sanovat, että tämä menee päin seinää? Ettekö te voisi uskoa?, Petteri Orpo kysyi.

– Suomen kansa ei usko tähän viritykseen. Mutta kun minä toivoisin, että te oikeasti perehtyisitte tähän vaihtoehtoon, ottaisitte sieltä edes jotain. Ero työllisyydessä teidän ehdotuksenne ja meidän ehdotuksemme välillä on 65 000 työpaikkaa.

Orpon mukaan tämä toisi valtavasti verotuloja.

– Sillä rahalla te voitte tehdä niitä tärkeitä asioita, joita teidän budjetissanne sinänsä on, kuten se pienituloisten eläkeläisten eläkkeiden korotus — takuueläkkeen ja kansaneläkkeen korotukset. Todella tärkeitä asioita. Pystyisitte hoitamaan mielenterveystakuun, voisitte antaa ministeri (Krista) Kiurulle rahaa niihin vanhustenpalveluihin, mutta kun teillä pitää olla työllisyystoimia, ja meidän paperissamme niitä on. Ne eivät ole kivoja, mutta niitä on tehtävä, jotta ihmiset saavat töitä, Orpo sanoi Rinteelle.

Hötön puolella –

hei, kuka puhuu?

Antti Rinne vastasi, että kokoomuksen esitykseen ”sisältyy työeläkejärjestelmästä rahojen leikkaamista 500 miljoonaa euroa, ansioturvaosion poistamista eläkekertymän puolelta. Te haluatte leikata työeläkkeellä olevien ihmisten toimeentulosta tulevaisuudessa”.

– Se teidän budjettinne on täysin hötön puolella tästä näkökulmasta. … Teidän vaihtoehtonne merkitsee leikkaamista tämän yhteiskunnan pienituloisimmilta ihmisiltä, Antti Rinne sanoi.

Petteri Orpon vastauksen mukaan kokoomus tuo esityksellään kaikki työttömät samalle viivalle, niin että eläkettä ei tästä eteenpäin kerry, jos on ansiosidonnaisella.

– Sillä pystytään erottamaan 500 miljoonaa euroa tärkeisiin kohteisiin, kuten esimerkiksi siihen, että voimme keventää kaikkien työn verotusta, koska työ on se, mistä kaikki hyvinvointi lähtee liikkeelle, Orpo sanoi.

– Ja mitä eläkejärjestelmään tulee, kyllä minusta pitää nyt kysyä, että hei, kuka puhuu. Te olette koskemassa eläkejärjestelmään, emme me. Te olette muuttamassa eläkejärjestelmää, leikkaamassa toisilta eläkeläisiltä hoitaaksenne teidän lupaustanne.

– Joko te voisitte kertoa, ketkä ovat ne salaiset asiantuntijat, jotka teille näitä vihjeitä ovat antaneet? Nyt olisi hyvä kuulla vihdoinkin nimiä, kokoomusjohtaja pyysi Antti Rinteeltä.

#Kokoomus budjettiesitykselle kolme kiitosta:

1) työllisyysasiat kärjessä

2) laskelmat realistisia

3) pj @PetteriOrpo haluaa ja uskaltaa osallistua debattiin, toisin kuin toinen oppositio-pj — Joonas Könttä (@joonaskontta) November 20, 2019