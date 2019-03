Antti Rinne: Perintövero on oikeudenmukainen vero

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sdp:n puheenjohtajan mukaan vero hillitsee eriarvoisuutta.

Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne on ottanut Etelä-Suomen Sanomien vaalikoneessa kantaa väittämään ”perintövero on poistettava”.

Antti Rinteen kanta on ”eri mieltä”. Erillisessä perustelussa Rinne sanoo näin:

– Perintövero on oikeudenmukainen vero, sillä perintä- ja lahjavero on progressiivinen eriarvoisuutta hillitsevä vero. Suurinta osaa perinnöistä ei veroteta lainkaan ja toisaalta suurimpia verotetaan raskaammin, Antti Rinne toteaa.

– Siksi perintövero on johtavien vero- ja talousasiantuntijoiden kannattama veromuoto. Perintöverotuksessa on epäkohtia, joiden vuoksi sitä tulee uudistaa oikeudenmukaisemmaksi. Perillisten tilannetta olisi perusteltua parantaa esimerkiksi pidentämällä maksuaikaa tilanteissa, joissa perinnön kohteena on asunto, jota ei voida tai haluta muuttaa rahaksi, Rinne jatkaa.

Pääministeri ja keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä toivoi sunnuntaina Sdp:ltä selkeää kannanottoa siitä, hyväksyvätkö he tutkijoiden näkemyksen metsänhakkuiden 80 miljoonan kuution kestävästä määrästä ”vai halutaanko tehtaita sulkea”.

ESS:n vaalikoneessa Antti Rinne on vastannut väittämään ”metsien hakkuita Suomessa pitää vähentää välittömästi ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi” merkitsemällä kannakseen ”en osaa sanoa”.

– Ilmaston ja ympäristön kannalta kestävän hakkuutason määrittelyn tulee perustua luotettavaan ja ajantasaiseen tieteelliseen tietoon. Tavoitteena on, että hiilinielut kasvavat samalla kun puuta käytetään entistä korkeamman jalostusasteen tuotteisiin. Kun onnistutaan kasvattavaan hiilinieluja laadukkaalla metsänhoidolla ja maaperän nielujen vahvistamisella, hakkuiden maltillinen lisääminen on mahdollista, Antti Rinne perustelee vaalikoneessa.

