Antti Rinne: Parhaiten pärjää yhteistyöllä

Eduskunnan puhemies korosti yhteistyön merkitystä uuden eduskunnan työssä.

Eduskunnan puhemies Antti Rinteen (sd.) mukaan uusi valittu eduskunta on hyvä yhdistelmä pitkäaikaista parlamentaarista kokemusta sekä uusia kansanedustajia.

– Sukupuolijakauma on tasaisempi kuin koskaan Suomen historian aikana – 94 naiskansanedustajaa on enemmän kuin koskaan aiemmin. Olen vakuuttunut, että sukupuolten välinen tasa-arvo näkyy, kun tehtäviä ja vastuuta jaetaan.

– Samalla haluan kiittää niitä tuhansia ihmisiä, joiden joukosta kansalaiset äänestivät kansanedustajat. Demokratiassa itsensä likoon laittaminen ehdokkaana on arvostettava ja vahva teko. Sitä pitää kunnioittaa.

Rinne totesi, että käydyn vaalikamppailun aikana oli havaittavissa poikkeuksellisen paljon ehdokkaiden häirintää, väkivallalla uhkailua ja jopa väkivallan tekoja.

– Tämä on demokratian kannalta vaarallista. Meidän tehtävämme on vaalia demokratiaa ja sen toteutumisen edellytyksiä. Me emme saa antaa pelon sulkea suita emmekä estää ehdokkaaksi asettumista tai ehdokkaana toimimista. Meillä on vastuu ylläpitää turvallista, toista ihmistä kunnioittavaa ja keskustelun sallivaa ilmapiiriä suomalaisessa yhteiskunnassa.

– Kulunut vaalikampanja kertoo siitä, että emme ole parhaimmalla mahdollisella tavalla tässä onnistuneet. Hyvää tässä tilanteessa on, että sen voi korjata ja uskon, että sitä halua tästä joukosta löytyy, Rinne jatkoi.

Hän sanoi reilun viiden vuoden kokemuksella voivansa vakaasti todeta, että tässä talossa pärjää parhaiten yhteistyöllä ja siltoja rakentamalla.

– Ystävällinen sana istuntosalissa, valiokunnassa, käytävällä tai kuppilassa toimii aina paremmin kuin sivallus sosiaalisessa mediassa. Tässä talossa tehdään politiikkaa, se on selvä. Yhtä selvää on, että näkemyseroja on ja niin pitääkin olla. Mutta samalla jokainen voi tehdä valinnan: Keskittyykö niihin asioihin, jotka yhdistävät vaiko niihin asioihin, jotka erottavat? Valitseeko vastakkainasettelun vai rakentavan yhteistyön?

– Kansalaiset arvioivat meitä aikaansaannosten perusteella. Ja kuten me kaikki tiedämme – niin yksityiselämän kuin politiikankin puolelta – yhteistyö tuottaa parempia tuloksia kuin konfliktin hakeminen, Rinne totesi.

Hänen mukaansa politiikka on parhaimmillaan silloin, kun erilaiset näkemykset kohtaavat, keskustelevat, oppivat toisiltaan ja saavuttavat yhteisymmärryksen.

– Siihen teille, arvoisat kansanedustajat, tarjoutuu päivittäin mahdollisuus. Rohkaisen jokaista ainakin kokeilemaan. Uskallan väittää, että kokemus on positiivinen. Tällä tavalla on mahdollista toteuttaa politiikan kunnianpalautus.

Vain osaamisen kautta voi menestyä

Antti Rinteen mukaan Suomen ja suomalaisten menestyksen kannalta olennaisinta on osaaminen.

– Vain osaamisen kautta voimme menestyä. Oikoteitä ei ole. Osaamisen merkityksen lisäksi haluan muistuttaa, että on erityisen tärkeää, että pidämme kiinni asiasta, joka on taannut Suomen nousun maailman parhaimmaksi maaksi: ihmisten välisestä luottamuksesta ja ihmisten luottamuksesta yhteiskuntaan.

– Hyvinvointivaltio on aina perustunut luottamukselle ja sitä meidän on vaalittava. Muistutan jokaista kansanedustajaa siitä, että viime kädessä eduskunta turvaa sen, että ihmisten luottamus lisääntyy ja että jokainen ihminen pidetään mukana. Että ketään ei jätetä ulkopuolelle tai yksin, Rinne sanoi.

Luottamuksen vahvistaminen lähtee perusasioista, hän totesi.

– Siitä, että poistamme aktiivisesti eriarvoisuutta ja lisäämme tasa-arvoa. Siitä, että vanhemmat voivat luottaa siihen, että yhteiskuntamme pienokaiset saavat maailman parasta varhaiskasvatusta ja maailman parhaan peruskoulun. Siitä, että jokaisen ihmisen osaamiseen panostetaan. Siitä, että kenenkään ei tarvitse pelätä vanhuutta. Siitä, että jokainen voi luottaa siihen, että hänestä pidetään huolta silloin kun omat voimat eivät siihen riitä. Ja siitä, että torjumme ilmastonmuutosta, joka uhkaa lastemme, lastenlastemme ja koko ihmiskunnan tulevaisuutta.

Yhteistyö ulkopolitiikassa jatkuu

Puhemiehen mukaan luottamuksesta on kyse myös ulkopolitiikassa.

– Tästä olemme varmasti kaikki samaa mieltä. Olemme viimeisen neljän vuoden aikana joutuneet todistamaan paljon sellaista, jota emme toivoneet enää koskaan näkevämme. Rajoja on rikottu, sääntöjä on väännetty ja henkiä on menetetty. Nämä teot olemme tuominneet yhdessä tuumin.

Rinne totesi, että eteenpäin päästään vain diplomatialla ja yhdessä asioista sopimalla.

– Uskoimme pitkään demokratian ja kehityksen jatkavan leviämistään, koska näin halusimme uskoa. Luotimme kansainvälisen järjestyksen säilyvän ja sääntöjen pitävän, koska näihin meidän pitikin luottaa. Nyt näemme, että moni toivoi toisin.

– Toisaalta muutakaan emme olisi voineet. Ilman luottamusta ja ilman uskoa kokemamme vakauden ja sääntöpohjaisen järjestyksen ajanjakso ei olisi koskaan toteutunut. Tänä aikana olemme nähneet maailman köyhyyden puolittuvan, hiljaisten hädän helpottavan. Me olemme tästä vakaudesta ja luottamuksesta hyötyneet suuresti myös itse.

– Mietin usein, olisiko tämä vakauden ajanjakso ollut alkuunkaan mahdollista ilman uskoa, ilman luottamusta. Uskon, ettei olisi. Mietin myös, voidaanko vakauden aikaan, sääntöjen aikaan vielä palata kansainvälisessä politiikassa. Uskon niin. Luotan niin. Tämän valitsen. Tätä toivon Suomelle. Tämän eteen haluan itse tehdä työtä, puhemies sanoi.

– Herra tasavallan presidentti, Te olette tehnyt tätä työtä pitkään. Te olette rakentanut keskustelua sekä yhteistyötä ja -ymmärrystä. Jatkamme yhdessä tätä työtä, Rinne lupasi.

– Otamme vastuun EU:n puheenjohtajuudesta heinäkuussa. Meitä odottavat isot kysymykset koskien Ison-Britannian eroprosessia, muuttoliikettä ja ilmastopolitiikkaa. Eduskunnan rooli on tässä keskeinen. Otamme vastuumme vakavasti ja tulemme tekemään osamme yhteisen Euroopan, vakaan ja vapaan Euroopan rakentamisessa.

Rinteen mukaan pienenä maana meidän pitää puolustaa yhteisiä sääntöjä sekä tukea järjestystä ja vakautta.

– Teemme sen näyttämällä mallia, olemalla itse sanojemme mittaisia. Todistamalla, kuinka pitkälle voimme päästä sopimalla ja yhdessä tekemällä. Olemalla viisaasti aloitteellisia.