”Antti Rinne pääministerinä on tuhon tie”

Kokoomusnuorten Henrik Vuornos tyrmää SDP:n puheenjohtajan eläkelupaukset vastuuttomana populismina.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne lupasi vappupuheessaan korottaa nettona sadalla eurolla kuukaudessa alle 1400 euron eläkkeitä, keventää lääkkeiden ja asiakasmaksujen kustannuksia sekä yhdenmukaistaa eläkkeiden ja työn verotuksen.

– Rinne pääministerinä on tuhon tie sukupolvien väliselle oikeudenmukaisuudelle. 2000-luvulla liki puolet julkisten menojen kasvusta on aiheutunut ikäsidonnaisten menojen lisääntymisestä. Samaan aikaan työssäkäyvät ihmiset maksavat Suomen historian korkeimpia eläkemaksuja, eikä maksujen alenemista ole nähtävissä. Valtionvelka on tuplaantunut viimeisen kymmenen vuoden aikana ja syntyvyys on laskussa. Nuorten niskassa on jo valmiiksi niin raskas lasti, ettei taakkaa ole varaa kasvattaa, sanoo kokoomusnuorten puheenjohtaja Henrik Vuornos.

Alle 1400 euroa kuussa saavien eläkeläisten piiriin kuuluu tällä hetkellä noin 710 000 ihmistä. Rinteen esityksessä heidän eläkettä pitäisi nostaa 1200 eurolla vuodessa.

– Karkealla matematiikalla pelkkä eläke-ehdotus tarkoittaisi satojen miljoonien eurojen lisämenoja julkiselle taloudelle, muista esityksistä puhumattakaan, Vuornos huomauttaa.

Hänen mukaansa Antti Rinne näytti jo vuotta ennen vaaleja todellisen karvansa.

– Kun suu aukeaa, saattaa sivulauseessa tulla menolisäysesityksiä sadoilla miljoonilla euroilla. Valtiontalous on vihdoin usean kituliaan vuoden jälkeen saatu lähes tasapainoon, mutta puskurit tulevien talouden myrskyjen varalle on syöty. Aikanaan sosialidemokraatit olivat vastuullinen tulevaisuutta rakentava voima. Nyt sama porukka on vastuuton menneisyyteen kurkottava voima, niittaa Vuornos.