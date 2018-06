Antti Rinne pääministerille: Tulos tai ulos?

Hallituksen sote-uudistuksen valmistelu on sosialidemokraattien mielestä jälleen kerran sanalla sanottuna kehnoa.

Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne syytti Juha Sipilän (kesk.) hallitusta keskiviikkona sote-uudistuksen parlamentaarisen ja huolellisen valmistelun sekä alkuperäisten tavoitteiden heittämisestä roskakoriin.

– Teen tässä yhden asian selväksi: Ilman keskustan ja kokoomuksen lehmänkauppaa Suomessa olisi jo sote-uudistus valmiina. Ilman lehmänkauppaa uudistuksen aikataulu ja asiasisältö eivät olisi menneet täysin sekaisin. Ihmiset ovat syystäkin ihmeissään ja hämillään. Eivätkä he halua tällaista sotea, Rinne sanoi eduskunnassa.

Hän piti sdp:n ryhmäpuheenvuoron eduskunnan keskustellessa pääministerin sote- ja maakuntauudistusta koskevasta ilmoituksesta.

– Nyt tässä hallituksen näytelmässä on meneillään kolmas näytös, jonka nimi on ”Sote siirtyy taas kerran”. Syynä on se, että hallituksen valmistelu on jälleen kerran sanalla sanottuna kehnoa. Hallitus viis veisaa uudistuksen alkuperäisistä tavoitteista, perustuslaista, asiantuntijoista, korkeimmasta hallinto-oikeudesta tai notifiointivaatimuksista, Rinne luetteli.

Sen sijaan hallitus tuo Rinteen mukaan eduskuntaan keskeneräisiä esityksiä, joita se on joutunut ja joutuu täydentämään ja korjaamaan. Lisäksi kaiken tämän sekaannuksen on kruunannut hänen mukaansa hallituksen asettama, aivan epärealistinen aikataulutus.

– Sitä painostaessaan hallitus on syyllistänyt valiokunnissa työskenteleviä kansanedustajia ja asettanut valiokunnassa työskentelevät virkamiehet kohtuuttomaan tilanteeseen, hän syytti.

Eilen keskiviikkona pääministeri, keskustapuolue ja muu hallitus havahtuivat Rinteen mukaan todellisuuteen.

– Pääministeri Sipilä ei kuitenkaan enää halunnut äänestystä hallituksen luottamuksesta. Tulikin pääministeri ilmoitus, jotta luottamuksesta ei tarvitse äänestää. Ei tarvitse kovin pitkään arvuutella, miksi hallitus ei uskaltanut mittauttaa luottamustaan täällä isossa salissa. Viimeisimmän näytöksen jälkeen kylmä fakta on se, että Sipilän hallituksen toimintakyvystä ei ole paljoa jäljellä, Rinne arvioi.

Pääministerin ilmoitus jättää hänen mielestään useita kysymyksiä ilman vastauksia.

– Yhteen tärkeään kysymykseen tiedämme vastauksen, vaikka pääministeri Sipilä ei sitä uskaltanut kysyä eduskunnalta. Tulos tai ulos?