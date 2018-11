”Antti Rinne on ilmastokeskustelun ensimmäinen iso uhri”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen kansanedustaja sanoo Sdp:n puheenjohtajan haluavan äänet, taloudesta viis.

Kansanedustaja Markku Eestilä (kok.) kommentoi Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinteen puheita metsien hakkuiden rajoittamisesta nykyiselle tasolle ”jos haluamme säilyttää maapallon”.

– Suomessa on etukäteen – ehkä tiedostamatta – tehty hienoa työtä ilmaston pelastamiseksi jo yli 50 vuoden ajan. Tänä aikana puuston määrä on kasvanut noin 70 prosenttia. Hiilinielua on kasvatettu samassa suhteessa, Markku Eestilä kirjoittaa Facebookissa.

Hänen mukaansa tämä linja on ollut oikea ja ”sillä tiellä on jatkettava, jotta saamme entistä enemmän sidottua hiilidioksidia ilmasta”.

– Luulisi keskeisten päättäjien tämän ymmärtävän, mutta ei näköjään. Yli-iskevä ilmastokeskustelu tuottaa tuhojaan. Antti Rinne on sen ensimmäinen iso poliittinen uhri, joskin laskelmallisesti ja harkiten. Siis viis taloudesta ja työpaikoista, kunhan äänet tulevat puolueelle vihreiden sekaannuksen myötä, Eestilä toteaa Rinteen linjasta.