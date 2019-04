Antti Rinne: Olet suomettunut! Petteri Orpo: Tiedätkö mitä se tarkoittaa?

Sdp:n puheenjohtaja nimitti kokoomusjohtajaa ja pääministeriä suomettuneiksi.

Helsingin Sanomain puoluejohtajatentissä tiistaina kuultiin eduskuntavaalien yksi erikoisimmista sananvaihdoista. Se alkoi, kun Sdp:n Antti Rinteeltä kysyttiin hänen MTV:llä esittämästään lausunnosta, ettei hän ole vakuuttunut, että Nato huolisi Suomea jäsenekseen.

– Kun katsoo Yhdysvaltain presidentin toimintaa sääntöperusteisen maailmanjärjestyksen vaakalaudalle saattamisessa tai suhtautumisessa Nato-kumppaneihin, ei voi kauhean varma olla, miten hän suhtautuisi uusien jäsenmaiden hakemukseen. Sanoisin näin, että reaktiot tähän toteamukseeni olivat aika outoja. Tämä jos mikä on suomettumista, jos ei tästä pysty puhumaan niin kuin asiat on, Antti Rinne sanoi nyt.

Kokoomuksen Petteri Orpo huomautti, että ”Donald Trump ei siitä päätä vaan Nato sen päättää”. Orpo sanoi Suomea hyväksi Nato-kumppaniksi, joka on monin tavoin valmiimpi ja kyvykkäämpi kuin moni Nato-maakin.

– Meidän pitää ehdottomasti pitää kiinni siitä, että meillä on se mahdollisuus olemassa, Petteri Orpo sanoi.

– Sinä olet Petteri hyvin suomettunut. Sinä et anna keskustella asiasta, joka on minun mielestäni aivan ilmeinen, että USA:n presidentin toiminta on sen verran epäselvää, että on tarpeen miettiä, Antti Rinne heitti.

Orpo pyysi Rinnettä avaamaan lausuntonsa ”tuskin kelvattaisiin” -kohtaa.

– Voi olla ettei kelpaa, Antti Rinne selvitti.

Keskustan Juha Sipilä sanoi hetken päästä, että ”se mitä Antti sanoit, ettei kelvattaisi, se kaventaa meidän liikkumavaraa. Sellaista ei itse pitäisi sanoa”.

– Sanoisin näin, että minun molemmilla puolillani istuu suomettuneita tyyppejä, Antti Rinne vastasi.

Rinne istui Orpon ja Sipilän välissä.

Orpo kysyi Rinteeltä, tietääkö tämä, mitä suomettuminen tarkoittaa. Rinne vastasi ”tiedätkö sinä”.