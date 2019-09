Antti Rinne: Oikeusvaltion loukkaamiselle nollatoleranssi

Pääministeri Antti Rinne ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron keskustelivat ilmastosta ja oikeusvaltion suojelemisesta.

Pääministeri Antti Rinne (sd.) ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron tapasivat keskiviikkona presidentin virka-asunnolla Élyséessä, Pariisissa.

Pääministeri Rinne ja presidentti Macron keskustelivat tapaamisessaan erityisesti Suomen EU-puheenjohtajakauden painopisteistä.

Tapaamisessa nousivat esiin unionin monivuotinen rahoituskehys, oikeusvaltioperiaate ja ilmastonmuutoksen torjuminen.

Rinne painotti oikeusvaltion puolustamisen tärkeyttä.

– Meidän on tehtävä selväksi kaikille, että oikeusvaltion ja demokratian loukkaamiselle on Euroopassa nollatoleranssi. Syy on hyvin yksinkertainen: loukkaukset demokratiaa ja oikeusvaltiota vastaan ovat ennen kaikkea hyökkäyksiä kansalaisia, ihmisiä vastaan. Sitä me emme hyväksy koskaan, Rinne toteaa tiedotteessa.

Suomi ja Ranska ovat korostaneet vahvasti sitä, että EU:n tulisi olla edelläkävijä ilmastotyössä.

– Ilmastopolitiikassa Euroopan unionin on otettava globaali johtajuus. Totesimme presidentti Macronin kanssa, että on erittäin tärkeää, EU kykenee vuoden loppuun mennessä pääsemään yksimielisyyteen tavoitteesta olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä, Rinne sanoo.

Ajankohtaisista aiheista esiin nousi ennen kaikkea Brexit.

– Olimme yksimielisiä — aivan kuten koko EU27 eli jäsenmaat — siitä, että Iso-Britannian ero jo valmiiksi neuvotellun sopimuksen kautta olisi kaikkien etu. Iso-Britannian olisi syytä hyvin pian tehdä mahdollisia omia esityksiään, jos niitä halutaan keskusteltavaksi. On kuitenkin syytä varautua nyt myös sopimuksettomaan eroon, Rinne toteaa.

Pääministeri Rinne ja presidentti Macron keskustelivat myös mm. unionin laajentumisesta, yhteisistä ratkaisuista muuttoliikkeisiin vastaamiseen ja unionin puolustusyhteistyöstä sekä Venäjästä.