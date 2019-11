Antti Rinne: Muistan ikuisesti, kun Berliinin muuri murtui

Berliinin muuri murtui päivälleen 30 vuotta sitten.

Pääministeri Antti Rinne (sd.) kertoo Twitterissä muistavansa edelleen hetken, jolloin Berliinin muuri murtui.

– 30 vuotta sitten tuntui, että mikä vain on mahdollista. Muistan ikuisesti hetken, kun Berliinin muuri murtui. Vapaus voitti. Demokratia voitti. Ihmiset voittivat. Ja 30 vuodessa Euroopassa on kasvanut kokonainen sukupolvi, jolle vapaa liikkuvuus on ainoa, jonka he tietävät, pääministeri Antti Rinne kirjoittaa Twitterissä.

Länsi- ja Itä-Berliinin erilleen jakaneen Berliinin muurin murtumisesta tulee tänään kuluneeksi tasan 30 vuotta. Vuonna 1961 rakennetun muurin tarkoituksena oli estää itäberliiniläisten ja itäsaksalaisten pääsy länteen.

DDR:n propagandassa muurin väitettiin olevan ”antifasistinen suojavalli”, joka suojaa kansalaisia länsimaiselta fasismilta.

Berliinin muurin murtumista pidetään alkusysäyksenä Eurooppaa jakaneen rautaesiripun ja kommunismin romahtamiselle. Pian muurin murtumisen jälkeen Saksan demokraattinen tasavalta eli Itä-Saksa lakkautettiin ja sen osavaltiot liitettiin Saksan liittotasavaltaan.

