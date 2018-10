Antti Rinne: Mikä tahansa ratkaisu osapuolille käy on hyvä ratkaisu

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

SDP:n puheenjohtajan mukaan täytyy olla fakiiri, jos lähtee muuttelemaan sitä, mitä työmarkkinaosapuolet ovat sopineet.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ehdotti eilen SDP:n puheenjohtajalle Antti Rinteelle, että hallitus luopuu irtisanomislaista ja työaikalain muutos viedään läpi sillä tavalla, että se koskee myös järjestäytymättömiä työntekijöitä ja työnantajia.

Sipilä haki Rinteen tukea ehdotukselle sekä eduskuntakeskustelussa että illalla A-studiossa, mutta Rinne ei vastannut ehdotukseen.

Antti Rinteen mukaan kysymys ei ole siitä, mikä ratkaisu hänelle tai SDP:lle käy, koska SDP ei ole millään tavalla osapuoli irtisanomislakia koskevassa riidassa.

– Mielestäni ihan mikä tahansa ratkaisu, mikä osapuolille käy, on hyvä ratkaisu, Rinne sanoi toimittajille eduskunnassa sen jälkeen, kun eduskunta oli antanut hallitukselle luottamuksen työllisyyspolitiikassa.

Paikallisen sopimisen eteneminen kiinni Suomen Yrittäjistä

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi tänään, että hallitus voisi vetää irtisanomislain pois, jos ay-liike näyttää vihreää valoa paikallisen sopimisen laajentamiselle työaikalaissa. Orpon mukaan paikallista sopimista laajennettaisiin niin, että työehtosopimuksia voitaisiin soveltaa myös järjestäytymättömissä yrityksissä ja yrityksissä henkilöstö voisi itse valita, kuka heitä edustaa.

Rinteen mukaan SDP on työmarkkinakysymyksissä hyvin pragmaattinen.

– Jos (työmarkkina)osapuolet ovat valmiita hyväksymään jonkin ratkaisun, niin täytyy olla aika fakiiri, jos lähtee sitä muuttelemaan. Nythän hallitus on antanut yksipuolisia esityksiä ilman mitään neuvotteluja ja se on aiheuttanut jännitteitä koko vaalikauden.

Jos se olisi osapuolille ok, sitten se kelpaisi myös teille?

– On vaikea nähdä, miksi se ei kelpaisi, jos ne ihmiset, joiden asioista ollaan sopimassa, ovat sitä mieltä, että on ok.

Rinteen mukaan paikallinen sopimisen etenemisessä on kysymys siitä, hyväksyykö Suomen Yrittäjät sen, että luottamusmiesten kanssa neuvotellaan asioista.

Rinne toisteli, että jos hän olisi nyt pääministerin housuissa, niin hän kutsuisi neuvottelupöytään ratkaisemaan asioita, jotka ovat pienten yritysten näkökulmasta ongelmallisia. Niitä ovat Rinteen mukaan ensimmäisten työntekijöiden palkkaamisesta syntyvä taloudellinen riski sekä osaaminen ja resurssien puute työsuhdeasioissa.