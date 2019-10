Antti Rinne: Maailmanpelastajat menestyvät taloudessa

Pääministerin mukaan ulkomailla on tivattu usein, miksi hallitusohjelman ensimmäinen sana on ilmastonmuutos.

Pääministeri Antti Rinne (sd.) muistelee, että vielä joitakin vuosia sitten termiä ”maailmanpelastaja” käytettiin ivallisesti naureskellen.

– Ei käytetä enää samalla tavalla, sillä useimpien naureskelijoiden silmät ovat avautuneet: Maailmanpelastajat ovat menestyjiä taloudellisessa mielessä, Rinne sanoi Keskuskauppakamarin Suuri Veropäivä -tilaisuudessa.

– Meillä suomalaisilla on kaikki mahdollisuudet innovoida, kehittää ja tuotteistaa ratkaisuja, jotka samaan aikaan ratkaisevat ihmiskunnan suurinta haastetta sekä tuottavat meille taloudellista hyötyä ja hyvinvointia.

Pääministeri painotti hallituksen ottavan ilmastonmuutoksen torjunnan erittäin vakavasti.

– Viestimme niin kotimaassa kuin EU:ssakin on, että ”kyllä, mutta”-ilmastopolitiikan aika on ohi. Minulta on kysytty – erityisesti ulkomailla – useamman kerran, miksi hallitusohjelman ensimmäinen sana on ilmastonmuutos. Vastaukseni on yksinkertainen: Koska emme halua, että se on ihmiskunnan viimeinen sana, Antti Rinne totesi.

Hänen mukaansa pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa talous on ihmistä varten, ei toisinpäin. Antti Rinne sanoi toteuttavansa ”aktiivista ja vastuullista” finanssipolitiikkaa, joka mitoitetaan suhdannetilanteen edellyttämällä tavalla.

– Ilman tulevaisuusinvestointeja ja pysyviä panostuksia osaamiseen ja hyvinvointiin edessämme olisi hitaan kurjistumisen ja näköalattomuuden tie. Sellaista emme halua nähdä ja siksi tämä hallitus on valinnut toisenlaisen tien, Rinne sanoi.

Ylimielisiä puheita himoverottamisesta

Antti Rinne arvosteli verotuksen ympärillä käytyä keskustelua ”ideologisesti värittyneeksi” ja ”välillä jopa tahalliseksi vääristelyksi”.

– Esimerkiksi pilkalliset ja ylimieliset puheet himoverottamisesta ovat jotain, mitä en ole koskaan oppinut ymmärtämään. Olen itse hyvätuloinen ihminen ja olen ollut siinä mielessä hyvin onnellisessa asemassa niin yrittäjänä kuin palkkatöissäkin. Veroja olen maksanut sen mukaisesti kuin hyvinvointivaltioon kuuluvan progression mukaan kuuluukin, pääministeri sanoi.

– He, jotka puhuvat edellä kuvatulla tavalla, yrittävät luoda virheellistä kuvaa, että veroja maksettaisiin maksamisen ilosta tai että niitä kerättäisiin keräämisen ilosta. Kuten me kaikki tiedämme, eihän se niin ole. Ei veroja makseta vain veronmaksun takia, vaan siksi, että yhdessä rakentamamme hyvinvointivaltio nimeltä Suomi toimisi, Rinne jatkoi.