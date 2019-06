Antti Rinne: Luonnehtisin välejä presidenttiin toimiviksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vasta valittu pääministeri ei aio muuttaa pääministerin virka-asuntoon.

Eduskunnan pääministeriksi valitsema Antti Rinne (sd.) kertoo keskustelleensa tasavallan presidentin Sauli Niinistön kanssa vuosien mittaan monista tasavallan presidentin toimivaltaan kuuluvista asioista.

– Luonnehtisin välejä toimiviksi, Antti Rinne sanoi toimittajille eduskunnassa.

Rinne sanoi, että viimeiset neljä viikkoa ovat olleet mielenkiintoista aikaa.

– On saatu uudella tavalla rakentaa hallitusohjelmaa, joka minun mielestäni on erittäin hyvä. Henkilökohtaisesti tuntuu hyvältä lähteä viemään asioita eteenpäin, Rinne luonnehti tunnelmiaan.

Rinne ei aio muuttaa pääministerin virka-asuntoon Kesärantaan.

– Kyllä minä Hetan kanssa aion kotona asua.

Uusi hallitus nimitetään tänään iltapäivällä. Sen jälkeisessä yleisistunnossa käydään läpi muun muassa sijaisjärjestelyjä, mutta huomisessa yleisistunnossa käsitellään Rinteen mukaan jo asiakysymyksiä.

– Maanantaina on iltakoulu, jossa käydään syvemmin läpi menettelytapoja ja mietitään toimintasuunnitelman rakennetta ja niin edelleen. Toivon, että työministeri ottaa nyt koppia nopeasti keskusteluista työmarkkinajärjestöjen kanssa.

SDP on valinnut työministeriksi kansanedustaja Timo Harakan.

Kaikkosen nimittämisestä valtiovarainministeriksi ei ollut puhetta

Rinteeltä kysyttiin luottoluokittajien huolista Suomen kestävyysvajeesta.

– Jos on lukenut meidän ohjelmaa tarkemmin, siitä selviää, että työllisyysasteen nostaminen 75:een ja siitä vuosien mittaan vielä korkeammalle, on keskeinen kestävyysvajetta vähentävä toimenpide. Sen lisäksi tehdään rakenteellisia uudistuksia koulutuksen ja sosiaali- ja terveyspalveluiden puolella. Meillä on merkittävä määrä toimenpiteitä, joilla kestävyysvajetta taklataan.

Rinne kertoi keskustelleensa kansanedustaja Antti Kaikkosen (kesk.) ministerinimityksestä keskustan puheenjohtajan Juha Sipilän ja myös oikeuskanslerin kanssa.

– Näiden keskustelujen perusteella tulin vakuuttuneeksi, että mitään estettä Antti Kaikkosen nimittämisessä ministeriksi ole.

Kaikkosen nimittämisestä valtiovarainministeriksi ei Rinteen mukaan ollut ollut puhetta.

– Ei, kun hänet nimitetään nyt puolustusministeriksi, Rinne sanoi.