Antti Rinne LM:lle: Ei muutoksia brexitiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääministerin mukaan muutokset brexit-sopimukseen ovat mahdottomia.

EU:n puheenjohtajamaa Suomi aikoo osallistua brexitin toteuttamiseen, mutta muutoksia itse sopimukseen tai prosessiin ei ole luvassa. Ainoastaan yksittäisistä lisäpöytäkirjan kohdista voidaan neuvotella.

Suomi antaa täyden tukensa EU:n valtuutuksilla brexitistä neuvottelevalle Michel Barnierille.

– Tosiasia on se, että Barnierilla on mandaatti. Mandaatti ei sisällä mahdollisuutta uuteen diiliin. On turha spekuloida, kun muuta vaihtoehtoa ei ole, sanoo pääministeri Antti Rinne (sd.) Lännen Medialle.

Boris Johnsonin tuleva pääministeriys ei muuta mitään Britannian brexit-sopimuksesta. Ison-Britannian tulliliitossa pitävästä, ja Pohjois-Irlannin ja Irlannin tasavallan välisen rajan toistaiseksi avoinna pitävästä, ns. backstopista ei EU aio luopua.

– Esimerkiksi backstopin poistaminen ei ole mahdollista. Britannian parlamentissa enemmistö haluaa, että sopimus saadaan aikaan. Toivon, että britit pysyvät sopimuksessa, sanoo Rinne.