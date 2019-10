Antti Rinne: Kokoomuksella ja hallituksella ero kuin yöllä ja päivällä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Petteri Orpon mukaan todellisia työllisyystoimia olisi tuotava nyt.

Eduskunnan täysistunnossa käytiin välikysymyskeskustelussa ryhmäpuheiden jälkeen debatti. Kansanedustajien puheenvuorojen on määrä jatkua myöhään tiistai-iltaan.

SDP:n Pia Viitasella oli debatissa näkemys kokoomuksen jättämästä välikysymyksestä.

– Kyllähän tämä tosiasia tiedetään. Tämä välikysymys on aktiivimallivälikysymys. Kyse on siitä aivan selkeästi – vaikka muuta kokoomus ehkä sanottekin – että teille nämä hallituksen työllisyystoimet eivät kelpaa siksi, koska siellä ei kuriteta tarpeeksi työttömiä. Siellä ei ole keppiä, Pia Viitanen sanoi.

Kokoomuksen Petteri Orpo vastasi ihmetellen, että ”kun me vaadimme teiltä todellisia työllisyystoimia, niin te hyökkäätte meidän kimppuunne ja haukutte kylmästä politiikasta”.

Orpo siteerasi valtiovarainministeriön Martti Hetemäkeä, jonka mukaan kaikki mahdolliset ihmiset pitää saada työllistettyä jo heidän itsensä hyvinvoinnin ja myös koko yhteiskunnan vuoksi.

– Kyse on työttömien ihmisen hyvinvoinnista, ja me tarvitsemme todellisia työllisyystoimia, jotta syntyy työn tarjontaa ja kysyntää. Ne loistavat poissaolollaan, Petteri Orpo sanoi.

– Ja, hyvä hallitus. Kun keväällä arvostelimme työllisyyspolitiikkaanne, että se on hiekalle rakennettu hulppea huvila, niin tilanne on siitä huonontunut. Eilen näimme aivan järkyttäviä dramaattisia väestöennusteita. Talousennusteet näyttävät lähes nollakasvua.

– Tilanne on entisestään heikentynyt. Teillä on pakko tuoda todellisia työllisyystoimia. Ei ensi vuonna. Nyt!, Orpo vetosi.

Istuu käsien päällä

Keskustan Juha Sipilä myönsi, että ”niin kuin viime kaudellakin, hallituksen talouspolitiikan onnistuminen on työllisyydestä kiinni”.

– Kaikki on nyt kiinni siitä, miten saamme työllisyystoimet onnistumaan, Juha Sipilä sanoi.

Kokoomuksen Kai Mykkänen muistutti, että neljä vuotta sitten ei jääty odottamaan kahta vuotta työllisyystoimia.

– On vaarallista istua käsien päällä tämä syksy, Kai Mykkänen varoitti hallitusta.

Pääministeri Antti Rinne (sd.) vastasi, että ”on tärkeää huomata, että tämän hallituksen ero kokoomusjohtoiseen politiikkaan tuli selväksi” Mykkäsen puheenvuorossa.

– Se oli hyvin selkeä osoitus siitä, että meidän välillämme on iso ero. Tämä hallitus haluaa vähentää eriarvoisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa. Tämä hallitus haluaa keventää pieni- ja keskituloisten verotusta, huolehtia siitä että ostovoima kasvaa yli 70 prosentilla suomalaisista. Tämä hallitus haluaa huolehtia siitä, että jokainen suomalainen nuori saa riittävän koulutuksen työllistyäkseen, Antti Rinne sanoi.

– Edustaja Mykkänen – on oleellista, että erotetaan kokoomuslainen politiikka ja tämän hallituksen politiikka, joissa on ero kuin yöllä ja päivällä. Tämä hallitus on tulevaisuuspolitiikkaa tekevä hallitus, kokoomusjohtoiset toimenpiteet ovat olleet menneisyyden politiikkaa, Rinne jatkoi.

Kaikki huolissaan

– Kokoomus on aivan yössä, vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki huusi väliin.

Kokoomuksen Arto Satonen sanoi pääministerin puheenvuoroa hyvin kuvaavaksi.

– On ihan selvää, että me kaikki tässä salissa olemme huolissamme eriarvoisuudesta. Mutta millä muulla eriarvoisuutta tässä maassa torjutaan paremmin kuin sillä, että syntyy lisää työpaikkoja?, Arto Satonen kysyi.

– Edellisen hallituksen aikaan syntyi 130 000 työpaikkaa lisää.

Petteri Orpon mukaan on aivan oleellista se, onko hallitus sitoutunut 75 prosentin työllisyystavoitteeseen.

– Se ei riitä, että teillä on vuoden päästä 30 000 (uuden työllisen) *keinot* näköpiirissä, niin kuin olette aiemmin sanonut. 75 tarvitaan, jotta teidän oma hallitusohjelmanne toteutuu.

– Ei se auta, että täällä syyllistätte meitä tai omaa hallituskumppanianne edellisen hallituskauden politiikasta. Keskittykää tekemään niitä työllisyystoimia, älkääkä kiristäkö ihmisten verotusta, Orpo sanoi Rinteelle.