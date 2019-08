Antti Rinne kenraalin ripityksestään IL:lle: Halusin vain muistuttaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääministerin mukaan kyseessä oli yleinen havainto siitä, miten päätöksiä tehdään Suomessa.

Pääministeri Antti Rinne (sd.) selventää Iltalehdelle lausuntojaan, joiden mukaan Suomen puolustusvoimain komentajan tulisi ”ymmärtää asemansa oikealla tavalla”.

Rinne totesi lauantaina Uutissuomalaisen haastattelussa, että ”meillä Suomessa häntä ei heiluta koiraa, vaan koira heiluttaa häntää tarvittaessa”. Hän painotti, että virkamiesten ja sotilaiden tulee seurata poliittisen johdon määrittelemiä linjauksia.

Pääministeri kiistää pahoittaneensa mielensä puolustusvoimain uuden komentajan, kenraali Timo Kivisen aiemmista lausunnoista.

– Kyse on siitä, että kun viimeisten vuosien aikana on ollut sekä puolustushallinnossa, puolustusvoimissa että joissakin muissa ministeriöissä vähän sellaista taipumusta, että vaikka on ollut poliittinen kanta tiedossa, niin ei ole oikein tahdottu sen mukaisesti toimia. Halusin vain muistuttaa, kun hän aloitti tuossa tehtävässään, liittyen esimerkiksi harjoitustoimintaan ja niin edelleen, Antti Rinne sanoo IL:lle.

Hän kertoo keskustelleensa puolustusvoimain uuden komentajan kanssa maanantaina.

– Ei ole ollut tarkoitus, eikä hän ollut niin ymmärtänytkään, että hänen sanomisensa olisi tässä jollain tavalla kohteena. Vaan tämä oli tällainen yleinen havainto siitä, miten meillä päätöksiä tehdään, Rinne toteaa.