”Antti Rinne keksi uuden tavan sumuttaa ihmisiä”

Timo Heinonen toteaa hallituksen kirjaavan lakiin kauniita tavoitteita ilman riittävää rahoitusta.

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinosen mukaan hallitus on peittämässä pettämänsä vaalilupaukset retorisella kikkailulla.

– Ylisuuret ja mahdottomat vaalilupaukset muuttuivat ensin hallitusohjelmassa kauniiksi sanahelinöiksi ja nyt sitten arjessa ne ollaan vesittämässä pelkiksi ”hallinnollisiksi päätöksiksi”. Idea on siis yksinkertainen ja hallitus uskoo sen menevän uutisissa ja medioissa ensin läpi ja tämän kautta myös kansaan: hallitus siis kirjaa lakiin tänä syksynä, että ”vanhustenhoidon sitova hoitajamitoitus on 0,7”, Heinonen kirjoittaa Uuden Suomen blogissaan.

Koska hoitajamitoituksen toteutukseen ei ole rahaa, on Antti Rinteen (sd.) hallitus ottanut käyttöön ”uuden politiikan puppugeneraattorin”.

– Idea on siis kirjata vain lakiin kauniit lauseet ja tavoitteet ilman, että niihin on osoittaa riittäviä resursseja eli tässä tapauksessa rahoitusta ja sitä kautta tarvittavaa 4 000 lisähoitajaa ja lisälääkäreitä. Hallituksen tekemä 0,7:n sitova hoitajamitoitus on siis oikeasti tyhjä kirjaus ilman resursseja ja täydellinen ihmisten sumutus, Timo Heinonen toteaa.

Kansanedustaja huomauttaa, että vastaavalla logiikalla olisi helppo ratkaista kaikki maailman ongelmat.

– Tehdään siis ”hallinnollinen päätös”, että ”Suomessa on 8 000 poliisia” välittämättä siitä, mikä on totuus, arki ja onko siihen rahaa. Tehdään sitten ”hallinnollinen päätös”, että ”pienimmät eläkkeet ovat nyt 100 euroa suuremmat kuin ennen” välittämättä siitä, että tähänkään vaalilupaukseen ei ole enää rahaa, eivätkä eläkkeet tosiasiallisesti tule nousemaan 100 eurolla kaikkien alle 1 400 euroa eläkettä saavien kohdalla vaikka ”hallinnollinen päätös” näin kertookin.

Lakiin olisi myös varsin helppo kirjata, että ”Suomella on 64 uutta ja modernia monitoimihävittäjää”.

– Tämä hallinnollinen päätös kannattaa käännättää myös venäjän kielelle niin tietävät myös naapurissa, että meillä on nyt hallinnollisella päätöksellä iskukykyiset ja modernit ilmavoimat, Heinonen sanoo.