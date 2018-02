Antti Rinne: Kamreeri palasi eduskunnan eteen

SDP:n puheenjohtajan mielestä tasavallan presidentin johtamia keskusteluja tarvitaan.

SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen mielestä tasavallan presidentin Sauli Niinistön valtiopäivien avajaisissa pitämän puheen taloutta koskeva osio oli ”hyvin niinistömäinen kommentti talouteen”.

– Palasi mieleen kuuden vuoden takainen puhe. Kamreeri palasi eduskunnan eteen tässä suhteessa, Rinne sanoi valtiopäivien avajaiskahveilla eduskunnassa.

Rinteen mukaan Niinistön viesti oli se, ettei menoja pidä kasvattaa. Itse hän on eri mieltä asiasta.

– Minusta on tärkeää tässä tilanteessa nähdä se, että talous kasvaa. Ne epäoikeudenmukaiset leikkaukset, jotka on tehty heikoimmassa taloudellisessa tilanteessa olevalle osalle väestöä, ne täytyy korjata nyt. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että kasvu kuuluu kaikille tässä tilanteessa, Rinne totesi.

Julkisen sektorin lomarahaleikkaukset ovat Rinteen mukaan ”hallituksen synnyttämä sotku kiky-sopimuksen yhteydessä”. Rinne sanoi toivovansa, että hallitus liikkuisi lomaraha-asiassa.

– Se auttaisi kuntapöydässä ratkaisujen syntymistä. Näyttää aika pattitilanteelta tällä hetkellä.

Rinne hehkutti presidentin johtamia keskusteluja

Tasavallan presidentin puheessaan ehdottama keskustelufoorumi yli vaalikausien ulottuville asioille on Rinteen mielestä hyvä esitys.

Rinne kertoi, että puoluejohtajat ovat keskustelleet monista asioista presidentin johdolla. Kyse ei ole ollut poliittiseen päätöksentekoon liittyvistä keskusteluista, vaan Rinne luonnehti keskusteluja analyysiksi siitä, mitä tapahtuu, mitä voisi tapahtua ja mihin suuntaan asioita voisi viedä.

– Sellaista keskustelua me tarvitsemme. On ollut aika mukava olla mukana niissä keskusteluissa, joita tasavallan presidentin johdolla on käyty, koska ne ovat pysyneet hirveän hyvin asiassa ja tasavallan presidentin läsnäolo instituutiona johtaa siihen, että keskustelu pystyy rakentavana, Rinne kiitteli.

Rinteen mielestä presidentin tarjoaman pöydän äärellä voitaisiin keskustella ilmastonmuutoksesta, kuten presidentti esitti.

Taantuvien paikkakuntien asuntojen hinnat huolena

– Toinen, joka minua huolestuttaa kovasti, on se, kun me väistämättä kaupungistumme ja suomalainen yhteiskunta kehittyy erityisesti kaupunkien kautta, me tarvitsemme ratkaisuja myös siihen, miten muusta Suomesta pystytään huolehtimaan, ettei tule sellaisia kohtaloita, jotka eivät ole hyväksyttävissä.

Rinne sanoi tarkoittavansa esimerkiksi asuntojen ja kiinteistöjen hintoja taantuvilla paikkakunnilla.

– Uskon, että se on asia, joka pitää ratkaista 2019 alkavalla vaalikaudella.

Hän huomautti myös Niinistön ottaneen saman asian esille vaalikampanjassaan.

Rinteen mielestä tasavallan presidentti on ymmärtänyt erittäin hyvin valtiosäännön sisällön ja eri valtioelinten toimivallat.

– Vahva kansan mandaatti saattaa vaikuttaa siihen, että Niinistö tulee käyttämään arvopohjaisia puheenvuoroja edistääkseen yhteiskunnallisia keskustelunaiheita, Rinne arveli.